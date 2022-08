Ministerstvo financí chystá vlastní milostivé léto, konat by se mohlo za rok

Pokud by návrh ministerstva financí prošel, spustilo by se daňové milostivé léto na začátku příštího července, skončilo by 2. října 2023. Během této tříměsíční lhůty by dlužník musel splatit daňový dluh. Na požádání by mu poté věřitel, kterým je ministerstvo, Finanční či Celní správa, odpustil příslušenství.

„Návrh zákona usiluje o vytvoření smysluplného nástroje pro podnícení motivace daňových dlužníků k mimořádné úhradě daně (jistiny), eliminaci nedoplatků, jejichž vymáhání není efektivní a hospodárné, a vytvoření jedinečné příležitosti pro jednorázové snížení objemu dluhů jednotlivce,“ zdůvodnilo svůj záměr ministerstvo financí v předkládací zprávě.

Podle návrhu zveřejněného na portálu Úřadu vlády se má daňové milostivé léto týkat jen fyzických, ne právnických osob. Pokud dlužník uhradí původní dluh neboli jistinu, odpustí se mu úrok z prodlení či z posečkané částky, náklady řízení a exekuční náklady s výjimkou hotových výdajů.

Co ale odpuštěno nebude, jsou penále či pokuty. Ty totiž mají podle resortu sloužit jako trest za neplacení a k vynucení platby. Není proto žádoucí je odpouštět. Částky nad 10 tisíc korun budou moct dlužníci zaplatit ve čtyřech splátkách. Mít na to budou rok, a to do začátku října 2024. Odpuštění by se mělo týkat jen nedoplatků, které vznikly do letošního 30. června.

Škrtání bagatelních dluhů

Kromě toho resort navrhuje škrtnout nedoplatky na daních i na příslušenství, které nepřesahují 200 korun, u nedoplatků u daně z nemovitosti 30 korun. Tento návrh by platil pro fyzické i právnické osoby. Pokud bude mít malých nedoplatků dlužník víc, nesmí jejich součet překročit tisíc korun. O zrušení bagatelních dluhů navíc nebude nutné žádat, odpuštěny budou automaticky.

„Cílem předloženého návrhu je tedy uskutečnit obdobnou akci (jako je milostivé léto) ve vztahu k daňovým dluhům v působnosti resortu ministerstva financí, protože bude přínosem jak pro dlužníky, kterým umožní zbavit se dlouhodobého dluhového břemene, tak pro stát, kterému odpadne povinnost neefektivního a zdlouhavého vymáhání dlouhodobě obtížně dobytných a přitom často bagatelních pohledávek,“ uvedl k návrhu mluvčí ministerstva financí Stefan Fous.

Vlastní legislativou resort dluhy řeší proto, že „běžné“ milostivé léto, které začíná v září, se na ně nevztahuje. Novela se totiž týká jen exekučních řízení. A daňové dluhy si většinou ministerstvo či jemu podřízené organizace vymáhá samo.

Obě strany budou mít podle Fouse prospěch z toho, když se oddlužené osoby budou moci s čistým štítem vrátit na trh práce. Akcí chce resort dlužníkům ulevit i kvůli současné těžší ekonomické situaci.

Někteří odborníci ale návrh kritizují. Alespoň jeho konkrétní podobu. „Návrh v současné podobě většímu počtu dlužníku nepomůže. Je škoda, že v návrhu nejsou stejné podmínky jako fungují u Milostivého léta pro dluhy vymáhané soudními exekutory,“ uvedla třeba Pavla Aschermannová z RUBIKON Centra.

Aby totiž mohl pomoci většímu množství lidí, muselo by podle ní splacení jistiny znamenat odpuštění celého příslušenství, včetně pokut. Kromě toho by se podle ní muselo vztahovat i na dluhy u České správy sociálního zabezpečení, která spadá pod ministerstvo práce a sociálních věcí, a dalších úřadů.

Jak Aschermannová vysvětluje, daňové milostivé léto by se mohlo týkat především dluhů z nezaplacených daní či poplatků a pokut u Celní správy. Především penále u daní podle ní může být velmi vysoké. To ale v rámci akce odpuštěno nebude.

„Obzvlášť u Celní správy jde většinou o menší pohledávky, které klienti zvládnou zaplatit bez větších potíží.U dluhů vůči Finanční správě je častější, že příslušenství výrazně přesahuje dlužnou jistinu,“ potvrzuje Pavel Šejnoha, právník a sociální pracovník Charity ČR.

Přesto návrh hodnotí pozitivně. „Je potřebný a užitečný. Postrádalo jakýkoli rozumný důvod, aby se se takzvané Milostivé léto vztahovalo pouze na exekuce, které vedou soudní exekutoři,“ dodal.

Tři milostivá léta

Odpuštění příslušenství při splacení větších dluhů a škrtnutí bagatelních nedoplatků u finanční či celní správy resort označuje za „určitou formu daňové amnestie“. Opatření, která jsou mimořádná a jednorázová, by podle něj mohly využít desítky tisíc lidí. Splatit by mohli až stovky milionů, o další stovky milionů by ale resort přišel kvůli odpuštění úroků. Finanční správa by mohla odpustit na příslušenství 8,3 miliardy korun, celní správa až 1,3 miliardy.

První milostivé léto se v Česku konalo od loňského 28. října do letošního 28. ledna a druhé kolo bude teď od září do konce listopadu. Obě tříměsíční akce se týkají dluhů u veřejných institucí, které vymáhá soudní exekutor. Pokud lidé splatí původní dlužnou částku a odměnu exekutorovi, úroky, penále a další platby se jim odpustí. Exekuční řízení skončí. Daňové nedoplatky se podle podkladů k zákonu obvykle v exekuci nevymáhají, dosavadní milostivá léta se tak využít nedala.