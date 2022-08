Nové oddlužení: Splatit jednu korunu z deseti je až moc velký luxus

Poradna při finanční tísni vznikla v roce 2008. Změnila se za tu dobu skladba klientů?

V zásadě se naši klienti nezměnili. Rozdělení mužů a žen je vyrovnané, skupiny klientů podle věku i vzdělání zůstávají podobné, i když mírně přibylo těch s nižším vzděláním. Také geografické rozdělení zůstává shodné, nejvíce rozhovorů máme s lidmi z Moravskoslezského, Ústeckého a Středočeského kraje včetně Prahy. Také celkový objem dluhů roste jen mírně.

Jistý rozdíl tady ale je. Na začátku přicházeli klienti s více spotřebitelskými úvěry, které postupně vršili až do doby, kdy se rozpočet ocitl v mínusu. Nyní je problematických úvěrů méně, o to více je však exekucí. Ty se bohužel koncentrují, a tak naši stávající klienti mají mnohem více exekucí než ti předchozí.

Jaké konkrétní služby poskytujete?

V našich poradnách radíme lidem, jak se dostat z dluhů nejméně strastiplnou cestou. Rozebíráme rozpočet, příjmy a výdaje a navrhujeme změny. Rozhodnout se však musí klient sám, zda se bude našimi návrhy řídit. Používáme také dostupné právní nástroje, např. insolvenční zákon pro osobní bankrot (oddlužení), aktuálně Milostivé léto nebo zastavování dlouhodobě nevymožených exekucí.

Jak velký podíl činnosti vašich poraden zaujímá zpracování insolvenčních návrhů?

Insolvence tvoří zhruba polovinu naší práce. S klienty rozebíráme i situace, kdy oddlužení (osobní bankrot) podle insolvenčního zákona není vhodným řešením. Pracujeme s rodinným rozpočtem klientů, i s jejich různými životními situacemi.

Vrací se k vám dřívější klienti, tedy máte tzv. chronické dlužníky?

Naši klienti v maximální většině další poradenství nežádají. V případě exekuce provedeme dlužníka právy a povinnostmi jeho i exekutora. V případě oddlužení jsou to jednotky případů z několika tisíc, které přichází opakovaně.

Rozpočtové poradenství probíhá kontinuálněji, avšak také má svůj konec, převážně ve finanční konsolidaci domácnosti. Někdy se ale změní původní situace klienta, může nastat nemoc, událost v rodině nebo změna zaměstnání, pak se někteří vrací a upravujeme s nimi další postup.

Aktuálně se připravuje novela insolvenčního zákona. Podle vládního návrhu by mělo dojít ke zkrácení doby oddlužení z pěti let na tři roky. Je to podle vás správná cesta?

Plošné zkrácení doby oddlužení nic neřeší. Je nad slunce jasnější, že na kratší oddlužení doplatí věřitelé, protože dostanou zpět menší část svých pohledávek. Spíše než na dobu jeho trvání bych se soustředil na to, proč stovky tisíc dlužníků setrvávají v exekucích a o oddlužení nemají zájem.

Proč?

Již předchozí novela insolvenčního zákona z roku 2019 zpřístupnila oddlužení širšímu okruhu žadatelů, neodstranila však zásadní problém. V oddlužení lidem zůstane ve velké většině méně peněz než v exekuci. Výsledkem je mohutná skupina exekučních dlužníků, kterým exekuce vyhovuje více než oddlužení a zůstávají tak často na okraji standardního trhu práce.

Někteří odborníci se shodují na tom, že zkrácení na 3 roky by se mělo dotknout pouze chráněných osob, jako jsou například matky samoživitelky. Bylo by to vhodnější řešení?

Dnes mají tříleté oddlužení osoby s přiznanou invaliditou II. a III. stupně, starobní důchodci a v určitých případech i mladí dlužníci. Skupina samoživitelů se zde k rozšíření skutečně nabízí. Další možností by bylo povinné absolvování základů finančního vzdělání pro ty, kteří by sice neměli na tříleté oddlužení nárok, ale chtěli by jej podstoupit.

David Šmejkal Je ředitelem Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Poradna provozuje bezplatnou poradenskou linku 800 722 722 a radí s hospodařením v rámci rodinného rozpočtu.

Pomáhá najít způsob, jak uspořit či jak získat další zdroj příjmů.

Konzultuje s klienty možnosti řešení závazků vůči finančním věřitelům, státu i dodavatelům energií.

Co by podle vás mohlo zkrácení doby oddlužení způsobit?

Průměrná dlužná částka je mírně vyšší, avšak věřitelé značně pokročili s metodami posuzování úvěruschopnosti. Zlepšila se i legislativa a schopnost dlužníků splácet. Máme za sebou dlouhé období růstu a zaměstnanosti. To by se však mohlo změnit. Poskytovat a přijímat úvěry by se mohlo stát rizikovější. Zkrácená doba oddlužení by mohla vést ke striktnějšímu posuzování bonity klientů ze strany seriózních věřitelů a úvěry by se mohly stát méně dostupnými.

Při tříletém oddlužení věřitelé samozřejmě získají méně peněz.

Data ukazují, že 42 % procent dlužníků za 3 roky splatí jen desetinu dlužné částky. A splatit jednu korunu z deseti je skutečně velký luxus.

Cílem insolvenční procedury je řešení úpadku i náprava dlužníka, tu lze vidět v jeho povinnosti vynakládat veškeré úsilí k zajištění vlastního příjmu k řádnému splácení závazků. Jakmile tuto podmínku nedodrží, bude mu oddlužení zrušeno.

Nepovede zkrácení oddlužení k neodpovědnému půjčování, a tedy v podstatě ke zneužívání této možnosti?

Na začátku i v průběhu oddlužení je soudem i prostřednictvím insolvenčního správce sledován poctivý záměr dlužníka. Případnému zneužívání by zabránila přesnější definice toho, co se považuje za maximální úsilí dlužníka ke splácení jeho pohledávek. Například by neměla stačit pouhá registrace na úřadu práce, ale skutečná prokazatelná snaha o odpovídající zaměstnání včetně zpětné vazby potenciálních zaměstnavatelů.

Preventivní prvek je možno zaznamenat v možnosti soudu uložit dlužníku povinnost absolvovat sociální poradenství. Stávající pětileté oddlužení přináší více času na vytvoření odpovědného vzorce finančního chování a může přinést více prevence neodpovědného půjčování.

Očekáváte vzhledem k současné ekonomické situaci nárůst předlužených lidí?

Z pohledu našich klientů je stále na trhu práce příležitostí dost. Na druhou stranu ceny rostou, hlavně u energií spojených s bydlením. To je samozřejmě velké riziko pro rodinné rozpočty, je třeba se na tuto situaci připravit a tvořit si rezervy.

Jak na to?

Nejlepší cestou je koncentrovat se na opravdu nezbytné výdaje a potlačit ty, které nejsou nutné a můžeme si je odpustit. Tím postupně vznikne úspora, kterou můžeme rozdělit na dvě části. První, operační, slouží na konkrétní věc, například na novou lednici nebo nutnou opravu. Druhá část rezervy je čistě bezpečnostní a měla by se chránit stůj co stůj.

Pro zvýšené zálohy na energie bude třeba omezit jiné výdaje, pro hrazení ročního vyúčtování bychom měli použít první operační část svých rezerv. Samozřejmostí je opatrnost u půjček, aby se nám splátky vešly do rozpočtu nově zatíženého vzestupem cen a vyššími platbami za energie.