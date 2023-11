Žádný div, že berou útokem naše obchody. Poláci prověřili české ceny

V obchodech v pohraničních městech nakupuje už několik týdnů téměř stejně Poláků jako Čechů. Skokové zvýšení inflace a následné zdražení vedlo k velkému nárůstu nákupní turistiky Čechů, kteří nyní rádi navštěvují Polsko a Německo.

Portál Fakt se rozhodl ověřit, jak velké jsou cenové rozdíly. „Ve stejný den jsme se vydali do českého Lidlu (v Náchodě) a polského (v Toruni) a porovnali, kolik musíte utratit za základní potraviny. Ceny jsou v Česku vyšší minimálně o 20–30 procent,“ říká jeho redaktor Łukasz Woźnica.

Například 200g kostka másla stojí u nás 5,76 zlotých a v Česku 7,16 zlotých. Zajímavé je, že přitom se vyrábí v Polsku. Největší rozdíly lze ale pozorovat v cenách masa. Kilo kuřecích řízků stojí v Polsku něco přes 17 zlotých, zatímco v Česku jsou 2,5krát dražší.

Jak zjistili polští novináři, jsou vlastně jen dva produkty, které můžete koupit levněji v Česku. „V našem košíku jsou pouze dva výrobky, které jsou v České republice levnější než u nás. Je to cukr a pivo,“ dodává redaktor.

Při celkovém pohledu na nákupní košík se však ukázalo, že ten český je až o 70 procent dražší než polský. Polský web si dále všímá, že rozdíly v cenách panují i přesto, že inflace v Česku klesá mnohem rychleji než u severních sousedů. Existují však skupiny výrobků, jejichž ceny v Česku stále dynamicky rostou. Patří mezi ně zelenina, která meziročně zdražila o 20 procent.

iDNES.cz požádal o komentář obchodní řetězec Lidl, čeká na odpověď.

Je však možné, že brzy dojde i na Poláky. Pokud polský sejm neprodlouží 0procentní sazbu DPH na základní potraviny, budou tyto od 1. ledna dražší o 5 procent, říkají předpovědi. Zdražení může být ještě výraznější, pokud parlament neschválí zákon o prodloužení zmrazení cen elektřiny a plynu. To platí pouze do konce roku, píše polský portál.

Srovnávací tabulka nákupu zrealizovaného ve stejný den v Polsku a Česku.

1 zlotý rovná se 5,59 Kč. (oficiální kurs k 28. listopadu 2023)

Produkt Cena v Česku Cena v Polsku Chléb 500 g 4,11 zl 2,37 zl Housky 4 kusy 2,08 zl 1,32 zl Banány 1 kg 7,16 zl 6,99 zl Jablka 1 kg 7,16 zl 1,79 zl Mrkev 1 kg 2,14 zl 3,99 zl Rajčata 1 kg 14,32 zl 10,99 zl Kuřecí prsa 1 kg 41,20 zl 17,29 zl Brambory 1 kg 5,36 zl 2,99 zl Vepřová panenka 37,31 zl 13,99 zl Sýr Gouda 150 g 5,54 zl 3,69 zl Tvaroh 200 g 3,57 zl 1,49 zl Máslo 200 g 7,16 zl 5,76 zl Mléko 1,5% 1 l 3,75 zl 2,59 zl Řepkový olej 1 l 8,95 zl 7,59 zl Podestýlková vejce M 10 ks 8,60 zl 6,49 zl Pšeničná mouka 1 kg 3,22 zl 2,18 zl Rýže 1 kg 5,38 zl 3,69 zl Cukr 1 kg 5,01 zl 5,79 zl Pivo v plechu 0,5 l 2,32 zl 2,50 zl Jablečný džus 1 l 4,47 zl 1,99 zl Vodka 0,5 l 28,69 zl 17,49 zl

Příčina polského zázraku

Polsko se z pohledu hospodářské výkonnosti řadí už několik let mezi nejúspěšnější státy střední Evropy. Země masivně investuje do dopravní infrastruktury a i díky svému rozvoji a poloze se stala klíčovým obchodním partnerem pro nedaleké Německo. Polsku navíc hraje do karet, že se v krizových letech dokáže opřít o svou velkou ekonomiku.

Zemi se daří efektivně využívat fondy Evropské unie, což podporuje jeho ekonomický růst. „V uplynulých letech Polsko těžilo také z přílivu peněz z EU, kdy často efektivněji než jiné státy dokázalo získávat a využívat evropské finanční prostředky. Co do objemu financí patří země mezi největší příjemce evropských dotací,“ komentuje polské úspěchy analytik Raiffeisenbank Vratislav Zámiš. Dodává, že v případě Polska nedochází zároveň k tak silnému odlivu peněžních prostředků v podobě dividend. Jejich větší část je tak reinvestována do dalšího růstu.

Polsku také hraje do karet rozvinutá obchodní spolupráce s Německem. Data ukazují, že pro Německo je právě Polsko pátým největším exportním trhem na světě, a to po Spojených státech, Nizozemsku, Francii a Číně. Z pohledu dovozu je v pomyslném žebříčku dokonce po Číně, Nizozemsku a USA na čtvrtém místě.

Polský úspěch z posledních tří let v podobně dynamiky HDP souvisí i s tím, že má země třeba proti Česku mnohem více diverzifikovanou ekonomiku, díky které je odolnější vůči negativním šokům. Zároveň jde o méně otevřenou ekonomiku, která je více závislá na svém vnitřním trhu a méně na exportu. Vznikají tam pracovní příležitosti s vyšší přidanou hodnotou, státu se daří lákat přímé zahraniční investice, mezi které se řadí i velké technologické firmy.