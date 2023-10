Lidl vyhrál spor s Teskem. Žluté kolo v modrém čtverci smí používat jen on

Spor mezi společnostmi Lidl a Tesco se netýká loga Clubcard jako takového, ale způsobu, jakým Tesco od září 2020 propaguje slevy Clubcard – pomocí modrého čtvercového pozadí s centrálně umístěným žlutým kruhem, které se podle společnosti Lidl nápadně podobalo jejich vlastnímu logu.

„Z výše uvedeného úhlu pohledu prvky, tvary a barvy použité společností Tesco jasně parazitují na vytvořené vizuální identitě společnosti Lidl a vybudovaných hodnotách s ní spojených. Vzhledem k tomu je naprosto pochopitelné, že se společnost Lidl brání a dožaduje se svých práv a stažení těchto vizuálních prvků od společnosti Tesco,“ domnívá se Tomáš Vacek, partner reklamní agentury Contexto.

Podle expertů zákazník totiž nevnímá pouze celek, ale i jeho jednotlivé složky – barvu, tvar nebo font. Tesco se rozhodlo, podobně jako Lidl, pro žluté kolečko na modrém pozadí. Odstíny nejsou totožné, ale jsou si velmi podobné.

„Ve světě plném log, reklamních sdělení a silných vizuálních vjemů nevěnuje zákazník plnou pozornost čtení loga. Vidí modré pozadí, žluté kolečko, několik písmen a usoudí, že jde o Lidl. Německý řetězec ve své marketingové komunikaci dlouhodobě investuje do vybudování atraktivní pozice obchodu s levným, a přesto kvalitním zbožím,“ popisuje problém Ondřej Tyleček, generální ředitel kreativní agentury Fairy Tailors.

Soud na straně Lidlu

Rozsudek provinčního Vrchního soudu byl vynesen 19. dubna letošního roku a dospěl k závěru, že Tesco porušilo práva společnosti Lidl k ochranným známkám s textem a dopustilo se specifické anglické formy nekalé soutěže tzv. passing off a také porušení autorských práv. Následně byl vydán 21. června rozsudek, který stanovil, že po nabytí právní moci rozsudku bude mít Tesco devět týdnů a dvacet týdnů v případě výrobků F&F na splnění soudního příkazu ohledně odstranění protiprávního jednání, zjednodušeně řečeno, musí přistoupit k rebrandingu způsobu propagace slev Clubcard.

„Pokud jde o dopad na území České republiky, spor mezi oběma subjekty je ovlivněn tím, že Tesco již podalo několik návrhů na zrušení ochranných známek společnosti Lidl bez textu u Úřadu EU pro duševní vlastnictví (EUIPO) i u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV ČR). K prvoinstančním rozhodnutím před EUIPO a ÚPV ČR ještě nedošlo, ale např. Úřad průmyslového vlastnictví Slovenské republiky již v první instanci rozhodl, že ochranná známka bez textu byla společností Lidl na trhu užívána i prostřednictvím ochranných známek s textem. Společnost Tesco však stále může tyto ochranné známky napadnout i z důvodu, že nebyly zapsány v dobré víře,“ vysvětluje Matěj Michalec, advokát z V4 Group.

Připouští však, že celkový rozsah soudního sporu mezi oběma supermarkety nezná, ale s ohledem na výše uvedené lze předpokládat, že probíhá v několika členských státech EU.

„Pokud bude Tesco, stejně jako ve Velké Británii, méně úspěšné, bude muset velmi pravděpodobně podniknout kroky k nápravě nezákonného zásahu a může být případně povinno k určitému finančnímu odškodnění (náhrada škody, bezdůvodné obohacení, přiměřené zadostiučinění).

Podle tiskové mluvčí Ivy Pavlouskové ze společnosti Tesco se kauza týká pouze anglického trhu. „Na náš Clubcard to nemá vůbec žádný vliv,“ odpověděla na dotaz iDNES.cz.

Není vyhráno

Rozsudek ve Spojeném království z června ovšem ještě není pravomocný a obě strany oznámily, že se odvolají. Rovněž tento rozsudek, i kdyby se stal pravomocným v současném rozsahu, nezavazuje soudy členských států EU, aby rozhodovaly stejným způsobem.

Podle advokáta by to byl jistě směrodatný argument a rozhodovací praxe a příslušné právní instituty v EU a ve Spojeném království se v podstatných ohledech zásadně neliší, ale přesto to nezabrání protichůdným rozhodnutím zejména proto, že skutkové okolnosti se mohou v jednotlivých členských státech lišit.

„Každopádně se domnívám, že Tesco nebude čekat na konečná rozhodnutí, ať už ve Velké Británii nebo jinde a ke změně způsobu propagace slev Clubcard přistoupí mnohem dříve. Pravděpodobně tak již učinilo zejména s ohledem na skutečnost, že se podle mého názoru nejedná o změnu specificky rozlišujícího označení. Postačí tedy například i změna barevné kombinace nebo použitých geometrických tvarů,“ domnívá se Michalec z V4Group.