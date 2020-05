Zrušení daně z nabytí nemovitosti nic nebrání, míní Dostálová

Zrušení čtyřprocentní sazby, kterou musí nyní při nákupu starší nemovitosti hradit kupující, je podle Dostálové na spadnutí. Vláda jej schválila koncem dubna a ministryně neočekává v následném legislativním procesu žádné překážky. „I na základě komunikace s ostatními stranami vidíme, že je to napříč politickým spektrem reflektováno pozitivně,“ uvedla Dostálová ve čtvrteční online diskusi Realiťáka roku.



Projekt, jejž organizuje portál Reality.iDNES.cz ve spolupráci s firmou Adol Monitor, má ambici představovat široké veřejnosti kvalifikované realitní makléře. Tématem čtvrtečního webináře byl především nový zákon o realitním zprostředkování z dílny ministerstva pro místní rozvoj, který platí od 3. března.

Jeho cílem je ochrana spotřebitele při nákupech a prodejích nemovitostí, zvýšení důvěryhodnosti realitních makléřů a také snížení počtu lidí, kteří tuto profesi v Česku vykonávají.

„Na základě posledních čísel ze statistického úřadu máme zhruba patnáct tisíc fyzických a právnických osob. Ve srovnání s ostatními zeměmi EU, například Británií či Německem, je to docela velké množství. Zhruba tolik, kolik by odpovídalo 100 milionům obyvatel,“ řekla Dostálová.

Zákon makléřům ukládá mimo jiné povinnou certifikaci, termín pro její získání však ministerstvo kvůli pandemické krizi posunulo o rok, na 3. březen 2021. Kontrolovat ji posléze budou živnostenské úřady. Zavádí také povinné pojištění nebo omezuje možnosti úschov finančních prostředků realitními kancelářemi, které byly největším úskalím schvalování zákona.

„Zákon úschovy nezakazuje. Realitní kancelář by je neměla proaktivně nabízet, ale pokud si to klient přeje, je to možné. Jsou tam dána přísná kritéria jak úschovy provádět, po vzoru advokátních kanceláří a bank,“ uvedla Dostálová. Na vyhodnocení dopadů legislativy na trh je podle ministryně nutné počkat dva až tři roky.