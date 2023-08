KOMENTÁŘ: Na energetickém bazaru: Ber, nebo nech ležet!

A do čeho by se mělo investovat?

Předně musí vláda získat zpět páteřní síť plynovodů, tj. koupit přepravce plynu společnost Net4Gas, kterou vlastní Allianz Infrastructure a Borealis Novus Parent. Těm se zcela změnil podnikatelský model, který byl založen na tranzitu ruského plynu do Evropy.

Poté, co byl zničen plynovod Nord Stream 1 a podle všeho nebude zprovozněn ani Nord Stream 2, přišla společnost o většinu příjmů. Firma je v tuto chvíli závislá pouze na vnitrostátní přepravě, což znamená, že výnosy do značné míry závisí na regulátorovi ERÚ. Pokud nedovolí zvýšit tarify, pak to jediný přepravce plynu neustojí. Net4Gas totiž tíží dluh přes 33 miliard korun v podobě dluhopisů a úvěrů, které musí během několika let splatit.

Převzetím za symbolickou částku pod stát by tedy vznikl závazek tyto dluhy vypořádat. V každém případě by logickým investorem měla být státní společnost ČEPS, která by vedle páteřní sítě pro elektroenergetiku vlastnila i 4 tisíce kilometrů páteřní sítě plynového potrubí. Budoucí výnosy lze po válce očekávat přes tranzit plynu z Ukrajiny, ve hře by ale bylo i zvýšení ceny regulované složky plynu.

Dalším krokem by mohlo být získání největšího distributora plynu v Česku, společnosti GasNet. Firma je na prodej, na rozdíl od přepravce plynu zde ovšem cena nebude nízká. Macquaire European Infrastructure Fund, British Columbia Investment Management Corporation a Allianz Capital Partners si firmu cení na desítky miliard korun, což odpovídá hospodářským výsledkům i předpokládaným budoucím výnosům. Logickým zájemcem by měla být polostátní společnost ČEZ, která by tak měla pod kontrolou většinu distribuce jak elektřiny, tak plynu.

V každém případě jde o návratnou investici, GasNet dnes dodává plyn 2,3 milionu odběratelů. Pro nezasvěcené jen dodávám, že distributor plyn neprodává, ale zajišťuje, aby plyn prodávaný obchodníky doputoval plynárenskou sítí k odběrateli, přičemž celkem jsou v Česku distributoři tři, včetně GasNetu, který má dominantní podíl.

Úkoly pro Petra Fialu

Třetí investicí, která se nabízí již více než rok, je pořízení zásobníků na plyn. Prodávajícím je RWE AG, která u nás přes společnost RWE Gas Storage vlastní šest podzemních zásobníků s kapacitou 2,7 miliardy metrů krychlových zemního plynu, což je naprostá většina skladování plynu v ČR a představuje to přibližně třetinu roční spotřeby.

RWE ohlásila zájem prodat zásobníky na začátku roku 2022, dosud se s nikým nedohodla. Je třeba říct, že vlastnictví zásobníků není nijak spojeno s vlastnictvím v nich uloženého plynu, což jde za obchodníky, v nepatrném množství i za Státní správou hmotných rezerv. Investice je to ovšem v čase návratná a stát by tím posílil energetickou bezpečnost. Je třeba vidět i riziko, že by zásobníky nakonec koupil nějaký další komerční subjekt. S největší pravděpodobností lze navíc na nákup využít řadu evropských fondů.

Nezbytná bude rovněž investice do společnosti ČEZ. Restrukturalizaci vlastnických vztahů slíbil loni premiér předložit do poloviny roku 2023, s výjimkou zpackaného pokusu u zákona „lex ČEZ“ se ale neudělalo nic. Vládou preferovaná varianta rozdělení společnosti a ovládnutí výrobní části naráží na řadu komplikací, navíc vláda ztratila téměř rok a vhodnou dobu již propásla.

Jednodušší se proto jeví jít francouzskou cestou a vykoupit stávající minoritní akcionáře a ovládnout plně celou skupinu ČEZ. To by nejenže vytvořilo lepší manévrovací prostor pro opatření v případné krizi, ale zjednodušilo by to i rozhodování o dalších jaderných blocích, které nás neminou.

Logickým doplněním energetického portfolia je i vytvoření státního obchodníka s energiemi, v počáteční fázi zejména se zemním plynem, tzv. „Single Buyer“. Ten by mj. nakupoval zemní plyn na mezistátní bázi a nabízel jej k následnému prodeji. A zajišťoval by i eventuální strategickou zásobu plynu. ČR a její občané by tak měli šanci profitovat jak z mezinárodního obchodu, tak i z využití potenciálu mezi vlastnictvím kritické infrastruktury a schopností efektivně řídit samostatný nákup zemního plynu.

Sečteno a podtrženo, Fiala má historickou příležitost činit. Je třeba pouze přejít z akademické rétoriky, vytvořit kvalitní tým energetiků a vyjednávačů a dotáhnout to do konce. Pokud se vydá touto cestou, bude mít naši podporu a při převzetí odpovědnosti za vládnutí v tom budeme pokračovat.