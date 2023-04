Energetické komunity v nedohlednu. Novela dozná změn pod dozorem právníků

Do návrhu by měla přibýt definice aktivního zákazníka, díky které bude možné sdílet elektřinu v rodině. Takzvané energetické společenství, v rámci kterého mají elektřinu vyrábět a sdílet lidé, obce ale i podniky, se zřejmě omezí počtem odběrných míst na tisíc a taky územím na obec s rozšířenou působností.

Podle dvou na sobě nezávislých zdrojů před pár dny proběhla schůzka, na které zástupci distribučních firem lobovali za omezení společenství na ministerstvu průmyslu a obchodu. Firmy ČEZ Distribuce a EG.D redakci ani nepotvrdily ani nevyvrátily, že by něco takového prosazovaly.

„Diskuze se vede, jakým tempem komunitní energetiku zavádět, aby to neohrozilo celý systém. Postupný náběh probíhá i v západních státech. Kolaps systému by ohrozil důvěru v samotnou komunitní energetiku,“ uvádí za ČEZ Distribuce tiskový mluvčí Ladislav Kříž.

O potřebě územně a početně společenství vymezit se na ministerstvu průmyslu a obchodu uvažuje už několik týdnů, vyplývá z informací MF DNES. Předkladatelé novely se zřejmě zalekli, že bez ohraničení by novela přinesla „velký třesk“: masivní rozvoj energetických komunit, ale rovněž jejich zneužívání a chaos.

Je to neakceptovatelné, míní zastánci komunit

Podle zastánců komunitní energetiky je jakékoliv omezování problém. „Pražské společenství obnovitelné energie má už dnes více než 900 žádostí o členství, takže pro Prahu je toto omezení zásadně špatně,“ uvádí pražská zastupitelka a členka Výborů pro životní prostředí, energetiku a infrastrukturu Eva Tylová. Pražské společenství přitom plánovalo do sdílení zapojit až 23 tisíc střech.

„Pro naše členy je to neakceptovatelné a je to navíc v rozporu s evropským právem,“ říká právnička Unie komunitní energetiky Eliška Beranová.

„Česká republika měla povinnost udělat transpozici směrnic ke komunitní energetice do konce roku 2020 a do poloviny roku 2021. Od té doby u nás navzdory neexistující tuzemské legislativě v reakci na rostoucí ceny energií vznikají první projekty, které zcela legitimně spoléhají na to, co je napsané v evropském právu. To navrhovaná omezení neumožňuje. Bylo by proto absurdní, kdyby Česká republika po letech vyčkávání nakonec přijala zákon, který by již existující projekty zlikvidoval,“ vysvětluje Beranová.

Předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa rozhořčení některých zastánců komunitní energetiky mírní, sám se považuje za jednoho z nich. Podle něj je omezení energetického společenství dobrým kompromisem, protože zároveň se alespoň částečně do novely dostává i důležitý institut aktivního zákazníka.

„Pro mě je důležité, aby komunitní energetika začala fungovat k 1. lednu 2024, i když bude v nějaké omezené formě. Územní omezení společenství navíc považuji za obecně správné řešení,“ míní Chalupa. Výroba a spotřeba elektřiny v jednom místě je totiž podle něj jedním ze základních principů energetických komunit využívajících obnovitelné zdroje.

„Jako velmi pozitivní navíc vnímám to, že se do novely částečně implementuje aktivní zákazník. Ten totiž umožní ten nejjednodušší typ sdílení bez administrativní zátěže, ať už na straně domácností nebo státu. Jde totiž o sdílení zejména v rodině,“ uvádí Chalupa.

V původním návrhu novely zákona je sice zákazníkovi umožněno posílat si elektřinu vyrobenou ze solárních panelů na střeše chalupy do městského bytu. Avšak oba dva objekty respektive odběrná místa musí být napsaná na jednoho člověka. Nová formulace v zákoně by měla umožnit sdílení například s manželkou, dcerou, otcem či tchánem. „To je podle mě naprosto zásadní,“ dodává Chalupa. I když i v tomto případě má být sdílení zatím omezeno počtem odběrných míst na deset.

Novela je moc složitá, říkají právníci

Přání, aby novela vstoupila v účinnost již na začátku roku 2024, se jeví jako téměř nesplnitelné, vzhledem k tomu, že ji čeká ještě projednávání v obou komorách Parlamentu. Návrh je zveřejněný od listopadu loňského roku. Nejprve ho potrápilo připomínkové řízení, teď zas legislativní rada vlády (LRV). Ta návrh vrátila předkladateli, tedy ministerstvu průmyslu a obchodu, s řadou zásadních připomínek.

Návrh zákona je „obtížně srozumitelný a složitý“ píše LRV ve stanovisku, které má MF DNES k dispozici. Špatná srozumitelnost je problém zejména proto, že obsah novely má sloužit široké veřejnosti, nejen právníkům energetických firem.

LRV kritizuje špatné vymezení samotných pojmů jako je „energie“ či „sdílení“. Upozorňuje na to, že vzhledem k tomu, jak je zákon napsán, mohou společenství založit i společnosti ovládané územními samosprávnými celky, jako je Pražská energetika nebo Pražská plynárenská.

„Je otázkou, zda právě takové právnické osoby mají být členy energetických společenství a zapojovat se do sdílení elektřiny,“ píší právníci ve stanovisku.

V zákoně se také uvádí, že společenství můžou zakládat i jakékoliv malé a střední podniky. A s tím souvisí další výtka - neřešená ochrana spotřebitele. Pokud bude moct mít ve společenství hlavní slovo byznysmen, pak nelze vyloučit nekalé praktiky. V následujících týdnech by se měla scházet pracovní skupina složená ze zástupců rady vlády a ministerstva a společně tyto problémy řešit.