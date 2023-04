Solárníci doplácejí na způsob měření elektřiny. Distributoři změnu odmítají

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Domácnosti s fotovoltaickou elektrárnou na střeše by na výrobě elektřiny ze slunce mohly vydělávat víc. Kvůli způsobu měření po třech fázích však nemohou – i když často vyrábějí elektřiny dost, stejně musí dokupovat ze sítě. Proti přechodu na součtové měření jsou tuzemští distributoři. Podle nich by změna uškodila těm, co fotovoltaiku nemají.