Konec uhlí se posouvat nebude, platí rok 2033, říká skoroministr Hladík

Lidovci Hladíka navrhli jako nástupce odcházející ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (za KDU-ČSL) už loni v říjnu. Nejdřív se s jeho jménem otálelo kvůli kauze přidělování městských bytů v Brně. Potom Hladíka odmítl jmenovat prezident Miloš Zeman. Až ale na Hradě Zemana vymění Petr Pavel, očekává se, že se místopředseda KDU-ČSL a dlouholetý zastupitel města Brna konečně ministrem stane. Zatím setrvává na židli náměstka a má už řadu plánů. Připravuje například další rozšíření programu Nová zelená úsporám.

V programovém prohlášení vlády je nastavený cíl odklonit se od uhlí do roku 2033. Bude se toto datum revidovat?

Nebude.

Takže se stihne vyřešit odklon od uhlí navzdory energetické krizi?

Ano, stihne. Nejvíce uhlí v Česku spotřebovávají uhelné elektrárny. Drtivou většinu z nich vlastní ČEZ, který nepředpokládá, že by je provozoval po roce 2033, vzhledem k tomu, jak zastaralé jsou to technologie a jak obrovské prostředky by musel investovat, aby uhelné elektrárny mohly nadále fungovat.

Za druhé, máme obrovské dotační tituly, jako například skvělý projekt Nová zelená úsporám. Na jaře spustíme další vlnu kotlíkových dotací. Nikdo po roce 2033 nebude zakazovat spalování uhlí, ale pro lidi to bude ekonomicky nevýhodné. Je tu dnes velká příležitost pro ty, kteří mají ještě uhelný kotel, aby si zateplili dům a pořídili tepelné čerpadlo.

A nebude Česku chybět výkon v elektroenergetice? Uhelnou elektrárnu lze relativně rychle zapnout, když mi nesvítí slunce a nefouká vítr.

To tak úplně není. Uhelná elektrárna není špičkový zdroj, který by byl provozován pouze v době nejvyšší poptávky po elektřině. To jsou dnes plynové nebo přečerpávací elektrárny. Ministerstvo životního prostředí je připraveno z Modernizačního fondu investičně podpořit vznik další přečerpávací elektrárny. Ale nebude to tak, že bychom zase, jako v případě elektrárny Dlouhé stráně, uřízli kopec a vydlabali ho. Máme zpracované analýzy stávajících vodních zdrojů a přehrad, na kterých může vyrůst přečerpávací elektrárna. Vidíme v tom velký potenciál.

Česká vláda chce hodně rozvíjet jadernou energetiku. Jste s ní v tomto ohledu na jedné lodi?

Určitě, budoucnost české energetiky je v kombinaci jádra a obnovitelných zdrojů. Tak je to definováno ve vládním programovém prohlášení a na základě toho se činí i příslušné kroky.

Aktuálním tématem je komunitní energetika. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje novelu energetického zákona, která by umožnila sdílení energie. Věříte, že se novela stihne schválit do polovinu roku?

Já v to pevně doufám. Jde o stěžejní legislativu. Navíc hned za ní ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje návaznou novelu, která do elektroenergetiky zapojí také agregaci, akumulaci a flexibilitu. Kombinace těchto dvou novel dá komunitní energetice v České republice opravdový život.

Nevnímáte tlaky ze strany tradičních distribučních společností a elektráren na to, aby komunitní energetika nebyla?

Česká republika má povinnost zavést komunitní energetiku už mnoho let. Předchozí vláda tak bohužel neučinila, a Evropská komise kvůli tomu vede soudní spor s ministerstvem průmyslu a obchodu jako s gestorem energetického zákona. Jsme pozadu, všude jinde v Evropě komunitní energetika funguje. Jako ministerstvo životního prostředí vznik komunit podporujeme, to asi nikoho nepřekvapí. Máme tu ale taky obrovské množství starostů a místostarostů, kteří chtějí, aby se jejich města a obce staly komunitními, aby si mohly vzájemně vyrábět, sdílet a ukládat energii. Jako ministerstvo k tomu máme dotační tituly, takže teď už nám chybí opravdu jen ta legislativa.

Petr Hladík Vystudoval aplikovanou informatiku na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity.

na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. V roce 2010 se stal členem KDU-ČSL , ten samý rok byl zvolen v komunálních volbách zastupitelem městské části Brno-sever.

, ten samý rok byl zvolen v komunálních volbách zastupitelem městské části Brno-sever. V roce 2014 se stal zastupitelem města Brna a od roku 2016 působil také jako náměstek primátora města , kterým byl až do října roku 2022.

a od roku 2016 působil také jako , kterým byl až do října roku 2022. Od roku 2019 je rovněž místopředsedou KDU-ČSL.

KDU-ČSL. V říjnu roku 2022 ho KDU-ČSL nominovala jako nástupce ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové. V té době se ale opět rozjela kauza přidělování bytů v Brně, detektivové prohlíželi i Hladíkovu kancelář . Obviněný ale z ničeho nebyl.

. Obviněný ale z ničeho nebyl. Ministerstvo životního prostředí nakonec na přechodnou dobu připadlo předsedovi KDU-ČSL Marianu Jurečkovi.

Premiér Petr Fiala navrhl jmenovat Hladíka ministrem životního prostředí v prosinci, Zeman ho ale odmítl.

ho ale odmítl. Od 9. ledna je Hladík na ministerstvu náměstkem a čeká na nového prezidenta, který by ho do funkce ministra konečně jmenoval. Zdroj: Wikipedia

Neobáváte se, že na energetická společenství není připravená přenosová soustava, že velký výkon, který se bude instalovat ve fotovoltaice, by mohl vést k blackoutům?

Ono je to paradoxně přesně naopak. Čím víc budete využívat principu komunitní energetiky a blízkosti výroby a spotřeby, tím méně budete zatěžovat přenosovou soustavu. Tlak na přenosovou soustavu je vždy, pokud jsou velké zdroje a dlouhé vedení k odběratelům. Ale pokud rozdrobíte zdroje na stovky a tisíce a zkrátíte cestu od výroby ke spotřebiteli, tak tím zmenšujete tlak jak na přenosovou soustavu, tak na distribuční soustavu.

Přesto si komunity v některých časech budou muset z distribuční a přenosové soustavy brát elektřinu od tradičních velkých elektráren.

Ale méně než dneska.

Ale to je právě ten problém, ne? Že se to stane nepředvídatelné a bude obtížnější vyrovnávat soustavu.

To tak určitě nebude, protože součástí další novely bude flexibilita, agregace a akumulace. Jednotlivé sítě budou při přebytku energii ukládat, a naopak při nedostatku se zapnou nové zdroje nebo se bude odebírat ze sítě. Řízení elektrizační sítě dnes velmi dobře funguje a flexibilita to umožní ještě na nižší úrovni.

Chystáte rozšíření programu Nová zelená úsporám. Bude tam i něco pro lidi, kteří nežijí v rodinných domech, ale mají třeba nájem v bytě?

Musíme jít v tomto ohledu postupně. Před měsícem jsme spustili program Nová zelená úsporám light, o který žádá 15 tisíc lidí a celková alokace činí tři miliardy korun. Zájem je obrovský, což nás těší, protože každý, kdo si zateplí dům, vymění okna, bude spotřebovávat méně energie, a tím pádem přispěje k zeleným cílům Evropské unie.

Připravujeme úpravy dotačního programu, které chceme zveřejnit na jaře. Bude se to týkat i bytových domů, jejich zateplení, úspor energií, možnosti výměny oken. Ale na konkrétní parametry si prosím ještě počkejte.

Potřeba stavět obnovitelné zdroje a ochrana životního prostředí nejdou vždy ruku v ruce. V Krušných horách má vzniknout chráněná krajinná oblast, přičemž zároveň jde o jedno z nejideálnějších míst pro stavbu větrníků. Jak se na to díváte?

V České republice jsou větrné podmínky velmi dobré skoro na celém území. Není to tak, že Krušné hory by z toho úplně vyčnívaly, že by tam foukalo desetkrát víc než v jiné části republiky. Zároveň si myslím, že chráněná krajinná oblast ani národní park by neměly znamenat absolutní stopku pro obnovitelné zdroje energie.

Na druhou stranu musíme s tím nakládat citlivě. Proto teď připravujeme detailní vizi, v níž chceme zkoumat veškeré příležitosti na území ČR, dopady na přírodu, soulad s legislativou, abychom identifikovali oblasti, kde by byla možná urychlená výstavba obnovitelných zdrojů.