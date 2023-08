Česku hrozí, že mu firmy utečou do ciziny, říká šéf Hospodářské komory

Polsko uteklo Česku na míli daleko, a pokud se u nás nic nezmění, brzy to budou dvě míle – to poslední dobou slýcháme celkem často. Sám jsem byl nedávno po třech letech ve Varšavě a kromě statistických čísel se tam zjevně zlepšila třeba i kvalita služeb. Lépe to tam funguje. Proč tedy u nás ne?

Máte pravdu. Srovnání s Polskem je pro nás teď z hlediska budování strategické infrastruktury dost bolestné. Klíčovým zlomem bylo podle všech informací pořádání mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2012, na které se Polsko začalo připravovat a využilo ho k přijetí strategické vize na budování zejména dopravní infrastruktury. Součástí téhle strategie bylo nejen dobudování dálniční sítě po celém Polsku, ale také budování vysokorychlostních vlakových spojů a vybudování super moderního a vysokokapacitního letiště 40 km od Varšavy. Všem občanům vedení státu slíbilo, že se na toto letiště, kterému říkají Dubaj 2, dostanou do 2 hodin z kteréhokoli místa rozlehlého Polska právě vysokorychlostním vlakem, který bude procházet tímto letištním terminálem.

Když k tomu připočtete jasnou strategii v budování energetických zdrojů od jaderných elektráren přes budování větrných parků na pobřeží až po posilování plynovodů a celé přenosové soustavy, vychází vám z toho silná strategie pro posílení hospodářské role Polska v celoevropské, a dokonce celosvětové ekonomice. Rozhodli se, že chtějí hrát první housle, a vypadá to, že na tom našli shodu napříč politickým spektrem.

A zdá se, že Polsko nezpomaluje, naopak…

Mezi státy je přirozená konkurence a boj o daňový domicil firem a zaměstnanců. Když jim nabídnete dostatek cenově přijatelné elektrické energie, hustou a rychlou dopravní logistickou síť, datovou infrastrukturu pro budoucí digitalizaci, říkáte si o zájem investorů, kteří půjdou přirozeně za lepšími podmínkami pro své podnikání. Z tohoto hlediska jsme ve velkém ohrožení, protože Polsko je za humny a mnoho našich firem a nadnárodních firem, které u nás mají výrobní podniky, se může rozhodnout a bez dalších výraznějších překážek přesunout svou výrobu nebo sídlo do Polska. Pak ale nebudou platit daně tady u nás, ale v Polsku. To bychom neměli podcenit a měli bychom začít okamžitě jednat. Máme nejméně desetiletý skluz. Svět na nás jednoduše nepočká. Už není čas na dlouhé diskuse, ale je čas na odvážné vize a strategické kroky!

Takže navrhujete cílené investice do infrastruktury?

Ano. Hospodářská komora společně se Svazem průmyslu a dopravy, Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a dalšími zástupci podnikatelů volá po jasné a dlouhodobé vizi a investiční strategii v klíčových investičních oblastech, jako je energetika, doprava, datová infrastruktura, ale také školství a vzdělávání, věda, výzkum, inovace a také pracovní trh. Žili jsme 30 let z naší ekonomické transformace, kde jsme díky jasné vizi o přechodu k tržnímu hospodářství získali nemalý náskok mezi státy střední a východní Evropy. Bohužel nepřišla žádná další odvážná vize, jak nás na pomyslné špici udržet. Musíme ji tedy urychleně přijmout a začít realizovat. Něco musí investovat stát a něco naopak soukromý sektor, kterému k tomu musíme vytvořit podmínky. Investice do strategické infrastruktury přinese další investice v privátním sektoru a to všechno bude mít pozitivní dopad na hospodářský růst, který potřebujeme znovu nastartovat.

Polsko má určitě lepší absorpci kapitálu i díky speciálním vztahům s USA. S tím se špatně soutěží...

Ano, platí, že mají větší trh a nadstandardní vztahy s USA. Co tedy můžeme udělat lépe my? Měla by to být právě ta rychlost, s níž budeme schopni některé strategické investice provést, a zároveň posílení našich výjimečných předpokladů. Jsme a máme zůstat křižovatkou Evropy, přes kterou povedou klíčové energetické, dopravní a datové spoje, bez kterých se propojená Evropa neobejde. Máme být mezi lídry v oblasti jaderného programu včetně malých modulárních reaktorů, ale také bateriových článků od těžby lithia až po konečný výrobek a jeho vývoz. Máme být i nadále mezi lídry polovodičového ekosystému a nekoukat, jak se staví továrny na polovodiče v Polsku a v Německu. No a nakonec si třeba máme sáhnout výrazně pro svou roli v oblasti umělé inteligence a jejího dalšího využití v podnikání, ve službách i v běžném životě. Můžeme třeba nabídnout sídlo takové mezinárodní instituci, která se bude umělou inteligencí celosvětově zabývat.

Zdeněk Zajíček Prezident Hospodářské komory Narodil se 10. května 1967 v Praze.

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.

Dosud působil jako viceprezident Hospodářské komory ČR.

Pracoval jako náměstek na ministerstvech financí, spravedlnosti a vnitra. Byl poradcem premiéra Petra Fialy pro digitalizaci a digitální transformaci a také poradcem ministra dopravy Martina Kupky pro stejnou oblast.

Je spoluautorem projektů Czech-POINT, Datové schránky nebo Bankovní identity.

Je ženatý, má tři dospělé syny a dva vnuky.

Myslím, že takové pražské Kongresové centrum by bylo hodně zajímavou nabídkou, kterou by stát společně s Prahou mohl nabídnout při vyjednáváních. Ve všech těchto oblastech máme experty, kteří jsou uznáváni v Evropě i ve světě nebo se na vývoji v těchto oblastech v posledních 20 letech výrazně podíleli. Ano. Máme vedle své výjimečné polohy i lidský kapitál, který buď vůbec jako stát nevyužíváme, nebo jen velmi omezeně a občas.

Má na to Česko dostatek lidského kapitálu?

Nemám strach z toho, že bychom nedali v každé oblasti dohromady tým expertů a lídrů, kteří by nás v dané oblasti posunuli dopředu. Když stanovíme jasný cíl, pak je to „jen“ o definici zdrojů, které potřebujeme k naplnění takového cíle. Třeba v oblasti polovodičů a umělé inteligence jsou naši lidé respektovanou součástí mezinárodních konsorcií. Pokud bychom tedy neměli sami dostatek lidských zdrojů, určitě by bylo kam sáhnout za hranice. Ale osobně si myslím, že opravdu tady doma máme v těchto oblastech lidský kapitál z evropské a možná i světové špičky. Jen o nich často nevíme.

Idea, myšlenka, vize, cíl je něco, co umí rozhýbat stojaté vody, zatuhlé vztahy, oslabenou důvěru, nízké sebevědomí nebo obyčejný strach. Většinou k tomu nepotřebujete stostránkové dokumenty, někdy stačí jen jedno slovo, jedna věta. Tak třeba: Pojďme docílit toho, že do 10 let budeme mít alespoň jednu českou vysokou školu v první stovce na světě. Vůbec nepochybuji o tom, že do měsíce bude k dispozici tým nadšených, odhodlaných a odborně zdatných lidí, kteří to budou chtít dokázat. Nevadí, pokud za deset let nakonec bude taková vysoká škola „jen“ stodvacátá. I to by byl fenomenální a pro Česko tolik potřebný úspěch.

Ptám se i proto, že hospodářská komora se nedávno nechala slyšet, že v Česku chybí 300 000 pracovníků. Jak chcete masivní projekty uskutečnit bez nich?

Nedostatek pracovních sil je problém, na který upozorňujeme dlouhodobě. A máte pravdu, že pokud zahájíme masivní výstavbu strategických investic v energetice, dopravě a datové infrastruktuře, budeme jich potřebovat ještě mnohem více. Jedná se jak o vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, tak také o méně kvalifikované pracovníky. Bude to znamenat zahájit seriózní debatu o zpřístupnění našeho pracovního trhu pracovníkům ze zahraničí z vybraných a pro nás „bezpečných“ lokalit bez složitých byrokratických procesů. Jako komora s tím máme určité zkušenosti, protože jsme již pomáhali se zpracováním žádostí žadatelů z Ukrajiny a států bývalé Jugoslávie. Nezbývá než začít intenzivně jednat s příslušným odborem ministerstva vnitra a bezpečnostními složkami a přijmout a nastavit jiný, pružnější režim pro příchod zahraničních pracovníků.

Nebojíte se narušení sociální soudržnosti?

Musíme to udělat chytře a odpovědně. Bude to zároveň znamenat zvýšení bezpečnostních opatření, která by eliminovala možné negativní jevy, které by s masivnějším příchodem pracovníků mohly vznikat. Kvůli nepříznivému demografickému vývoji v minulých i budoucích letech se prostě bez zahraničních pracovníků naše hospodářství neobejde, ale nemůžeme zavírat oči před riziky, která to bude přinášet. Díl své odpovědnosti na sebe budou muset vzít i zaměstnavatelé, kteří budou muset přijmout odpovídající garance za zaměstnance ze zahraničí a jejich pobyt tady. Klíčová bude mimo jiné intenzivní jazyková příprava těchto pracovníků, protože jazyková bariéra může být jedním z hlavních rizik jejich pobytu u nás. Popravdě mám větší obavy z narušení sociálního smíru, když neprovedeme investice do strategických oblastí, protože to může ještě více zasáhnout postižené regiony a zvětšit sociální rozdíly. Součástí strategických investic musí být také bytová infrastruktura, která vedle dobré dopravní sítě přispěje k mobilitě pracovní síly. Dostupné nájemní bydlení je oblast, kterou bychom měli posílit v rámci strategických investic.

A kdo to tedy všechno zafinancuje? Přijímají se konsolidační balíčky, stav veřejných financí není podle vlády dobrý…

To, že vláda přijala opatření na ozdravení veřejných financí – konsolidační balíček, za podnikatele vítáme, byť máme dílčí výhrady k některým návrhům, které nemusí přinést očekávaný dopad, ať již na příjmové, nebo výdajové straně. Ale pokud mluvíme o strategických investicích, bude to znamenat úplně jinou rozpočtovou úvahu. Mluvíme-li o tisících miliardách, které bychom potřebovali zainvestovat do energetiky, dopravy a datové infrastruktury, pak bychom měli uvažovat o 10letém investičním cyklu a svým způsobem o 10letém rozpočtování. Na takové investice stojí za to si půjčit a zadlužit se. To nejsou peníze, které je možné „projíst“ v běžném ročním rozpočtu. Mělo by to být fixně odděleno a nemělo by být možné na ty dlouhodobé investiční zdroje sáhnout. Proto by bylo důležité, aby seznam investičních akcí byl fixně stanoven zákonem, aby žádná vláda nebyla v pokušení tyto mimořádné zdroje na životně důležité investice prohospodařit. K tomu je potřeba najít širokou politickou shodu. Plán strategických investic na 10 let prostě překračuje jedno volební období a musí to znamenat odpovědnou národní politiku, která se nemění po každých volbách.

Jak s vámi v této věci stát jedná?

Jako obrovský pokrok vnímáme zřízení Vládního výboru pro strategické investice pod vedením premiéra. Tento výbor by měl zkoncentrovat veškeré aktivity ve stěžejních oblastech, které jsem zmiňoval, a zajistit nadresortní koordinaci. Ta bohužel v mnoha případech dlouhodobě chybí a mnoho dobrých projektů se zbytečně utopí v meziresortních sporech. Na tuto přetahovanou nemáme čas. Teď nám vážně hrozí, že každý měsíc odkladů a diskusí může znamenat obrovské dopady, které budeme těžko překonávat. Pokud stát nevyšle podnikatelům jasný a vážně míněný signál, že je připraven během následujících deseti let provést či umožnit zásadní strategické investice, které jim budou zajišťovat dostupnou a cenově přijatelnou elektrickou energii, robustní silniční a železniční síť a vysokorychlostní kvalitní datové připojení, začnou vážně přemýšlet, zda pro jejich podnikání není lepší jiná země v Evropě nebo ve světě.