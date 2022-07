Se splácením hypotéky bude mít problém dvanáct procent Čechů, ukazuje průzkum

Kvůli vysokým sazbám už žadatelé k získání hypotéky ve výši čtyř milionů korun potřebují minimální čistý příjem 80 tisíc korun. S rostoucí sazbou se také snižuje délka poptávané fixace na tři až pět let, zároveň klesá poptávka po delších fixacích.

Přestože hypoteční trh zaznamenal významný pokles poptávky po sjednávání úvěrů, dle Frenkeeho je u současných žádostí větší šance, že k realizaci hypotéky opravdu dojde. V tomto ohledu se situace oproti loňskému roku, kdy zákazníci hypotéky poptávali z důvodu nízkých sazeb, změnila. Podle portálu neměli tehdy zákazníci zvolenou konkrétní nemovitost ani promyšlený investiční záměr, lákala je však nízká sazba.

„Finanční situace ve světě se mění a bude se tak dít ještě minimálně do dalšího roku. Stejně jako instituce se i lidé musí tomuto vývoji přizpůsobit. To nejlepší, co mohou udělat, je přemýšlet o své situaci racionálně a zhodnotit, co si nyní mohou dovolit. Vše důkladně a s dostatečným předstihem rozplánovat. Zamyslet se, zda bude lepší ve splácení hypotéky pokračovat, nebo nemovitost prodat a pořídit si něco menšího. Zkrátka vypnout emoce a racionálně přemýšlet. Jedním z klíčových kroků v takovou chvíli může být právě refinancování,“ říká Hluchý, CEO portálu Frenkee.

Pozor na limity

Co značí DTI a DSTI? DTI ukazuje celkový dluh žadatele vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu. Limit ukazatele DSTI pak značí tedy poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním příjmem.

V současnosti se v souvislosti s hypotékami skloňují především úrokové sazby. Hluchý ale upozornil také na poměrně přísné parametry DTI a DSTI, které musí žadatelé splňovat, aby hypotéku získali.

„Klientům doporučujeme, aby v současné situaci nejprve poptávali možnosti nabízené svou bankou a pokusili se vyjednat nejlepší možný úrok. V okamžiku, kdy se klient rozhodne hypotéku refinancovat skrze jinou banku, je nucen prokazovat příjem, což může představovat, vzhledem k aktuálním parametrům DTI a DSTI, značný problém,“ uvedl Hluchý.

Nynější situace samozřejmě ovlivňuje i banky, v jejichž zájmu je, aby na situaci patřičně reagovaly. „Proto pozorujeme, že se snaží svým klientům vyjít vstříc a přimět je, aby u stávajících hypotečních úvěrů setrvali. Flexibilnější banky nabízejí například snížení sazeb,“ tvrdí Hluchý s tím, že očekává brzké ustálení úrokových sazeb a následný pokles ke třem procentům.

„Pokud se ale zákazníkovi naskytne zajímavá možnost realitní investice, je třeba si uvědomit, že i s úrokovou sazbou pět či šest procent může hypotéka výhodná. Ve finále je třeba si stejně spočítat, jestli to v mé současné finanční situaci dává smysl,“ uzavírá Hluchý.