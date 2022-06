Pět kroků, jak zvládnout konec fixace hypotéky co nejlépe i finančně

Nabídkové ceny se nyní podle České bankovní asociace pohybují v rozmezí od 5,5 do 7 procent v závislosti na konkrétních parametrech hypotéky. A dá se očekávat, že růst sazeb bude pokračovat. Refinancování hypotéky letos čeká okolo 5 procent Čechů. Nejčastěji jde o lidi mezi 42 až 49 lety, vyplývá z aktuálního průzkumu společnosti Broker Consulting. Připravit se musí na vyšší měsíční splátky, než měli dosud.

„Pro příklad – u úvěru z roku 2017 za tři miliony korun a sazbě 2 procenta klient splácel 11 088 korun. Po pěti letech splácení při sazbě 6 procent se již musí připravit na splátku 16 855 korun,“ přibližuje Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting. Celkem 70 procent lidí, jimž letos končí fixace, přiznává, že se budou muset uskrovnit a omezit některé své výdaje. Nejčastěji tak, že oželí zahraniční dovolenou, odloží nákup nového auta nebo se uskrovní ve výdajích za kulturu a zábavu.

Zásah do rodinného rozpočtu se však dá do určité míry ovlivnit a splátky o něco snížit. Pro zajištění co nejlepších podmínek ale záleží na dobré a hlavně včasné přípravě. Co se před výročím fixace vyplatí mít na paměti?

1. Začněte vyjednávat včas

Nečekejte, až vás vaše banka sama kontaktuje s novou nabídkou. S vyjednáváním můžete začít třeba i rok před koncem stávajícího fixačního období. Oslovte ji s předstihem sami, aby pro vás vypracovala kompletní návrh, jak bude vypadat vaše hypotéka v dalším období fixace. Díky tomu vás nový výpočet nepřekvapí až s blížícím se koncem fixace a na řešení situace budete mít dostatek času.

„Nabídku pro další fixační období klientům posíláme 100 dní před koncem doby fixace hypotéky, přibližuje Jiří Humhal, obchodní ředitel Air Bank. „Úrokovou sazbu, kterou v tu chvíli nabízíme, jim zároveň po celou tuto dobu podržíme. Díky tomu mají klienti jistotu, že se jim sazba na poslední chvíli už nezvýší,“ dodává Humhal.

„Zhruba polovina bank na trhu zvládne zafixovat úrokovou sazbu už dva roky dopředu. Pokud klient zvolí variantu dopředného financování, tak se pro něj aktuálně nic nemění, stále platí současnou hypotéku a vedle již má domluvené podmínky nové,“ říká hypoteční poradce Jan Řezanka z finančního tržiště Zaloto.

2. Poptejte se ve více bankách

Domněnka, že vaše stávající banka, u které máte hypotéku, vám logicky nabídne ty nejlepší podmínky, je častý omyl. Zjistěte si, jak by vaše hypotéka a především její měsíční splátka mohly vypadat alespoň ve dvou dalších bankách. Třeba takových, kde už máte také svůj účet nebo které jsou vám sympatické. Nemusíte se bát, poptání nabídky je pro vás nezávazné.

„Každý bankovní dům má svou strategii, je proto dobré získat nabídky ve více bankách a pak porovnat konkrétní nabídky. Rozhodovat se jen od stolu nejde,“ poznamenává Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank a členka NERV.

„U měsíční splátky může hrát roli každá desetina procenta ušetřená na úrokové sazbě. Při porovnávání nabídek si ale všímejte také různých poplatků, například za sjednání hypotéky nebo za mimořádné splátky, které byste třeba u jiné banky platit nemuseli. Výhodnost úvěru vám prozradí také ukazatel RPSN nebo celkový přeplatek. Čím jsou nižší, tím je hypotéka levnější,“ dodává Humhal.

3. Využijte kalkulačky a online srovnávače

Banky na svých webových stránkách obvykle mívají hypoteční kalkulačky, na kterých si můžete parametry požadované hypotéky spočítat. Pro rychlé srovnání můžete využít také různé online srovnávače. Myslete ale na to, že v nich nemusíte vždy najít veškeré potřebné informace, které by se vám pro rozhodování mohly hodit. Všechny porovnávače totiž nemívají srovnání nabídek všech bank.

Na online kalkulačkách si můžete předběžně spočítat, kolik budete měsíčně splácet, pokud zvolíte refinancování úvěru s fixací úrokové sazby například na tři, pět či více let. Naprostou jistotu budete mít ale tehdy, když vybrané banky oslovíte napřímo.

4. Zjistěte, jestli se vám hypotéka přizpůsobí

Hypotéka je závazek na dlouhou dobu. Během splácení se může odehrát řada životních situací, které mohou splácení ztížit. Může jít třeba o ztrátu zaměstnání, zvýšení nákladů kvůli narození dítěte, nebo naopak povýšení či dědictví, které může urychlit splacení hypotéky. Některé události ale naplánovat nejde, vyplatí se však předem zjistit, nakolik se vám hypotéka přizpůsobí. Tedy za jakých podmínek lze splatit hypotéku předčasně a kdy lze vložit mimořádnou splátku. Nebo zda lze měnit výši splátky, termín splatnosti a za jakých podmínek lze požádat o odklad splátek.

Pokud se při refixaci nebo kdykoliv během splácení hypotéky obáváte, že by vaše příjmy nemusely na měsíční splátky stačit, nepropadejte panice a dejte o tom co nejdříve vědět své bance. Ta se s vámi pokusí nalézt řešení, které může spočívat například v odkladu nebo snížení splátek. Takové situace řeší každá banka individuálně, obvykle se ale pojí i s negativními záznamy v registrech.

5. Myslete dopředu, zvažte dobu fixace

Samotný úrok a výše měsíční splátky se odvíjí i od toho, jakou zvolíte fixaci úrokové sazby. Aktuální průzkum společnosti Broker Consulting ukázal, že lidé mají v současnosti zájem hlavně o pětiletou fixaci, kterou preferuje 28 procent Čechů. Dalších 17 procent lidí by zvolilo tříletou fixaci a 15 procent má zájem o fixaci na tři roky.

Překvapivé ale je, že přes 10 procent dotazovaných by nejraději využilo fixaci úrokové sazby na deset let. „Lidé, kteří preferují takto dlouhou fixaci, očekávají, že se současný trend rostoucích úrokových sazeb udrží ještě mnoho let. Ve své podstatě se opakuje scénář z roku 2008, kdy lidé v panice z dalšího vývoje sazeb také fixovali na velmi dlouhou dobu,“ upozorňuje Martin Novák.

Pokud tedy zvolíte příliš dlouhou dobu fixace, může se stát, že se situace změní a úrokové sazby poklesnou dříve. V budoucnu tak přeplatíte víc, než když zvolíte kratší fixaci.