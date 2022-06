Komu letos končí fixace hypotéky, měl by hledat rezervy, radí odborník

Hypotéky se aktuálně na trhu nabízejí i za 7% úrok. Máte představu, kolika lidí se letos dotkne refixace hypotéky a s tím spojený růst měsíční hypoteční splátky?

Kvalifikované odhady říkají, že letos bude fixace končit u 50 tisíců hypotečních smluv.

Za jaký úrok si hypotéku sjednali a kolik budou platit teď?

Nejčastěji budou končit hypotéky s pětiletou fixací. To znamená, že budou končit hypotéky, které si lidé sjednávali s úrokem kolem dvou procent. Nárůst sazby pro tyto klienty bude tedy trojnásobný. Sedmi a desetileté fixace se pohybovaly na úrovni tři až tři a půl procenta. V tomto případě dojde tedy až ke dvojnásobnému navýšení sazby.

Mohl byste to vyjádřit v penězích, měsíční hypoteční splátce?

Pokud uvažujeme průměrnou hypotéku ve výši tří milionů korun, tak zvýšení splátky se bude pohybovat mezi čtyřmi až sedmi tisíci korun. Záleží na délce splatnosti a původní úrokové sazbě.

Jak vysoko vidíte úroky u hypoték v příštím roce?

Očekávám, že sazby budou koncem léta kulminovat a v druhé polovině roku spíše stagnovat. Nedá se očekávat, že by v příštím roce šly sazby výrazněji dolů.

Jan Brejl Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy Univerzity v Brně.

Od roku 2020 je obchodním ředitelem ve finančně poradenské společnosti Partners.

Dříve působil v GE Money Bank (dnes MONETA Money Bank) na pozicích v oblasti retailového i úvěrového bankovnictví.

Máte za to, že domácnosti, které mají konec fixace v příštím roce, by měly už nyní dopředně refinancovat, nebo by naopak měly počkat, až jak se situace vyvine?

Na dopředné refinancování bych nyní nevsázel. Spíše bych začal připravovat rodinný rozpočet na navýšení měsíční splátky. Tedy začít tvořit rezervu.

Jakou doporučujete strategii v současné době? Jakou délku fixace byste volil s ohledem na vývoj sazeb a výši nabídnutých úroků?

V současné době je vhodné nabídku nové úrokové sazby se svou bankou řešit tři až čtyři měsíce před koncem fixace, kdy je banka povinna klientovi novou nabídku úrokové sazby předložit. Tuto nabídku bych srovnal s nabídkami konkurence a zahájil vyjednávání o nových podmínkách. Cílem není refinancovat do jiné banky, ale získat adekvátní podmínky jako věrného klienta banky.

Kdy se vyplatí refinancovat k jiné bance?

Refinancování se vyplatí, pokud je rozdíl mezi nabízenými sazbami 0,3% a vyšší. V tomto případě doporučuji obrátit se na nezávislého poradce, který dokáže srovnání připravit a současně ví, kde jsou v nabídkách takzvané podmínky pod čarou.

Hypotéky nejsou jen o úrocích, ale i o cenách nemovitostí. Nyní je jejich nabídka tristní, máte za to, že se v následujících letech zlepší a že ceny klesnou?

Pevně věřím, že se postaví více bytů a snad se zrychlí i stavební řízení, aby to bylo možné. U nemovitostí očekávám, že dojde ke zpomalení tempa růstu cen a u některých typů nemovitostí a lokalit ke stagnaci. Ale pokles cen nemovitostí v zásadě nehrozí. Až na některé segmenty, jako například u luxusního či atypického bydlení, kde kvůli drahým úvěrům poklesne i poptávka.