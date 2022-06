ČNB hlasuje o zvýšení sazeb. Základní úrok může atakovat sedm procent

Analytici předpokládají, že ČNB sazby zvedne minimálně o 0,75 procentního bodu, přiklání se ale spíše ke zvýšení v rozmezí 1 až 1,25 procenta. „Na minulém zasedání jsme očekávali růst o 75 bazických bodů, dnes tato úroveň představuje spíše spodní hranici a shoda trhu se pohybuje mezi zvýšením o 100-125 bazických bodů,“ odhaduje analytický tým Raiffeisenbank.

Výrazné zvýšení úrokových sazeb o 1,25 procenta očekává také hlavní ekonom Patria Finance, Jan Bureš. Centrální bankéři podle něj budou reagovat na vysokou inflaci, která v květnu prognózu ČNB přeskočila o 1,1 procentního bodu a dosáhla šestnácti procent.

„Pokud ČNB dnes zvýší základní úrok až na sedm procent, vrátíme se do jara 1999. To byl rok, kdy průměrná sazba hypoték postupně klesala, ale i tak vykázala úroveň 10,3 procenta. Dnes mezi bankami v Česku panuje ostřejší konkurence, přesto ale nelze v takovém případě letos nebo příští rok vyloučit hypotéky průměrně až za deset procent,“ upozornil Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.

Poslední jestřábí úder?

Pro dosavadní složení rady je zasedání poslední šancí sazby vyšponovat. Nastupující guvernér Aleš Michl, totiž na svém květnovém jmenování slíbil stabilitu sazeb. Michl je dlouhodobým odpůrcem zvyšování úrokových sazeb a pravidelně hlasuje proti jejich dalšímu navýšení spolu s dalším členem rady, Oldřichem Dědkem.

Do rady už od července zasednou také tři nově jmenovaní členové rady, a to Eva Zamrazilová, Karina Kubelková a Jan Frait. U nich se očekává, že budou s dalším navyšováním sazeb opatrnější.

Novou radu čeká nelehké období. Inflační rizika nejenom v Česku, ale v celém vyspělém světě totiž zesilují. „I proto v nadcházejících kvartálech půjdou výrazněji vzhůru sazby i na místech, kde to ještě nedávno nikdo nečekal. V eurozóně předpokládáme do konce roku pohyb sazeb z -0,5 procenta na 1,25 procenta, zatímco poslední prognóza ČNB počítala pouze s kosmetickým utažením měnové politiky ze strany ECB do konce roku,“ upozornil Bureš a dodal, že v takovém prostředí mohou trhy i nové prognózy bankovní radu tlačit do dalšího růstu sazeb i ve druhé polovině roku.