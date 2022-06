KOMENTÁŘ: Je to správně? Guvernér ČNB Aleš Michl o konceptu silné koruny

Co by se muselo udělat, aby se otočil trend a koruna po letech začala posilovat? A jaké ponaučení si můžeme vzít z měnové politiky první republiky? „Přepnuli jsme z exportu a přílivu přímých zahraničních investic na spotřebu a dluhy. To je potřeba změnit, proto se hlásím k rašínovskému heslu „Pracovat a šetřit“, píše ve svém komentáři pro MF DNES člen bankovní rady a od července nový guvernér ČNB Aleš Michl.