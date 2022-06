KOMENTÁŘ: Inflací už předháníme Rusko. Teď záleží, jak se vláda zachová

Inflace se úplně utrhla ze řetězu. Vláda musí začít dělat to, co slíbila lidem před volbami. A pokud už ví, že původní sliby splnit nelze, měla by to čestně přiznat a řešit to jinak, třeba i zvýšením daní, píše ve svém komentáři pro MF DNES ekonom Lukáš Kovanda.