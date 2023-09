Rozjeté tržby v hospodách srazilo léto. Vrchol sezony se nevydařil

„Červencový měsíc vykazoval horší výsledky ve srovnání s loňskem, ovšem se zdálo, že srpen by to mohl vykompenzovat. V prvních dvou týdnech výdělky o pět procent převyšovaly loňská srpnová čísla, pak přišel kritický propad. V druhé polovině měsíce jako by lidé přestali chodit do restaurací,“ přibližuje průběh letošního léta ředitel Dotykačky Petr Menclík.

Podle dat stále platí, že Praha eviduje růst tržeb dlouhodobě. „Ve srovnání s loňskými prázdninami hlavní město vykazuje růst tržeb o čtyři procenta. Ostatní města vykazovali propad v rozmezí mezi jedním až pěti procenty,“ doplňuje Menclík.

Prakticky všude, kromě Prahy se letní výkon ponořil do mínusu. Ať už z pohledu velikosti obcí nebo srovnání krajů či jednotlivých gastro segmentů.

Bližší pohled na jednotlivé formáty pak ukazuje, že utrpěly především ty, které se orientují na noční život. Zatímco kavárnám a bistrům se podařilo udržet v plusových hodnotách, ostatní formáty se v létě propadly. Nejkritičtější situace byla v klubech a diskotékách, které ve srovnání s loňskem přišly o pětinu výdělků.

Z analýz Dotykačky vyplývá, že minimálně zčásti stojí za propadem tržeb nočních podniků změna spotřebitelského chování. Lidé si podle všeho zvykli zejména v létě zajít na skleničku už v odpoledních nebo podvečerních hodinách. Mnohem častěji tak směřují právě do prosperujících kaváren, kam se mimo jiné přesunula i část konzumace alkoholu.

„Populární jsou zejména trendy letní drinky a šumivá vína, která si zákazníci rádi vychutnávají třeba na letních zahrádkách, často hned po práci. Od roku 2019 jsme zaznamenali výrazný posun prodejů těchto drinků právě do odpoledních hodin,“ upřesňuje Menclík.