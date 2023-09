Kladivo na Airbnb. New York City utahuje šrouby krátkodobých pronájmů

Zákon č. 18, který vstoupil v platnost 5. září, obsahuje hned několik pravidel, která by mohla leckomu vadit. V kostce jde o následující: V krátkodobém pronájmu mohou být ubytováni maximálně dva platící hosté najednou, a to bez ohledu na velikost obydlí nebo počet místností k pronájmu. Hostitelé musí být fyzicky přítomni ve chvíli, kdy je jejich nemovitost pronajímána. Hostitelé i hosté musí nechávat dveře všech místností uvnitř obydlí odemčené, aby měli v průběhu pronájmu hosté přístup do celé jednotky. Informaci přinesl portál The Washington Post.

„Podle mého názoru je to, co se v New Yorku nyní děje, v podstatě snaha o likvidaci Airbnb,“ říká newyorská cestovní agentka Lisa Grossmanová. I ona už léta využívá platformy pro krátkodobé pronájmy a sama nabízí svůj byt na Manhattanu. „Lidé, kteří chtějí bydlet v bytech, nechtějí být s někým spolubydlící, takže nyní vlastně nemají žádnou možnost. Buď jste spolubydlící, anebo jste v hotelovém pokoji,“ říká.

Také profesor Sean Hennessey z newyorské univerzity souhlasí s tím, že nová legislativa by mohla spotřebitele přimět, aby se vydali spíše do hotelů nebo jiných destinací s méně přísnými pravidly. „Pokud nejde o opravdu velkou jednotku, myslím, že pro mnoho cestovatelů bude nepohodlné ubytovat se v bytě, jehož užívání bude v souladu s novými městskými předpisy,“ řekl.

Nejste tady vítáni!

Zákon o registraci krátkodobých pronájmů přijali newyorští úředníci v lednu roku 2022. Jeho konečná pravidla zveřejnili letos v únoru, přibližně v téže době se také spustil portál pro podávání žádostí o registraci. Město odkládalo jeho účinnost z několika důvodů včetně žalob podaných ze strany společnosti Airbnb. Legislativa tak nyní upřesňuje dříve přijaté zákony, kodexy a územní předpisy upravující krátkodobé pronájmy.

Zákon číslo 18 se vztahuje pouze na nemovitosti pronajímané na dobu kratší než 30 dní. Podle městských zákonodárců je jeho cílem vymýtit nelegální krátkodobé pronájmy, zajistit bezpečnost hostů ubytovaných v soukromých obydlích a zmírnit napjatou situaci na trhu s bydlením.

„Dlouhodobě jsme si kladli za cíl spolupracovat s městem New York na vytvoření rozumných pravidel pro sdílení domácností pro naši hostitelskou komunitu. Po většinu posledního desetiletí jsme usilovně pracovali na nalezení cesty vpřed,“ uvedl v prohlášení Theo Yedinsky, ředitel pro globální politiku společnosti Airbnb. Město tím vysílá jasný signál milionům potenciálních návštěvníků, kteří nyní budou mít při návštěvě New Yorku méně možností ubytování: „Jinými slovy: Nejste tady vítáni,“ dodává Yedinsky.

Majitelé domů a bytů, kteří chtějí nabízet své nemovitosti na platformách, jako je Airbnb, Vrbo nebo Booking.com, se musí podle zákona zaregistrovat. Taková žádost stojí 145 dolarů (3 200 Kč). Pokud ji úřad schválí, vydá pronajímateli registrační číslo, které se objeví v jeho online nabídce.

K 28. srpnu obdržel úřad 3 250 žádostí, z nichž přezkoumal 808 podání, vydal 257 osvědčení, 72 zamítl a 479 vrátil k doplnění informací nebo k odstranění nedostatků. Odbor také vede seznam zakázaných budov, v němž jsou uvedeny jednotky, které nelze krátkodobě pronajímat z důvodu podmínek nájemní smlouvy nebo kvůli regulovanému nájemnému. Od 28. srpna úřad obdržel 10 157 žádostí o zařazení do seznamu. Pokuty pro hostitele se mohou pohybovat od 100 do 1 000 dolarů (2 200–22 600 Kč) za první porušení. Hostům za pobyt v nelegálně pronajímané nemovitosti sankce nehrozí.

Hostitelé a hosté se stávají spolubydlícími

Podle nového zákona 18 musí mít hosté volný a neomezený přístup do každé místnosti a ke každému východu v bytě. Z tohoto důvodu není dovoleno zamykat jakékoli vnitřní dveře, ačkoli hostitelé a hosté mohou zabezpečit koupelny, ložnice a další soukromé prostory, pokud je právě používají. „Dveře do koupelny můžete zamknout jen tehdy, pokud ji používáte, ale nájemník si nemůže zamknout svůj pokoj a odejít na celý den ven,“ řekl profesor Hennessey. Hostitel tak má podle nového nařízení přístup do místnosti pro ubytované a host může jít do ložnice hostitele, alespoň tak, jak je napsáno v zákoně…

Právě vyhlídka na sdílení osobního prostoru s cizími lidmi zneklidňuje Grossmanovou, která v květnu spoluzaložila občanskou aktivistickou skupinu nazvanou Restore Homeowner Autonomy & Rights NYC (Obnovte autonomii a práva majitelů domů v NYC). Její soukromé obytné prostory nyní oddělují od pronajímané jednotky dveře. Podle nových pravidel je ale bude muset nechat odemčené. Ještě týden před začátkem platnosti zákona nebyla rozhodnuta, zda se u města vůbec zaregistruje. „Možná se pro to někdy rozhodnu, ale ještě jsem se psychicky nesmířila s myšlenkou, že by někdo žil v mém domě,“ říká Newyorčanka.

Hledání společné řeči

Pokoje v newyorských hotelech jsou drahé a malé, o město a ubytování v něm je však velký zájem. Podle organizace pro cestovní ruch navštívilo v roce 2022 pět městských částí více než 56 milionů lidí a letos se očekává 63 milionů cestovatelů. Šetrní mají několik levných variant, například síť Hostelling International, ale v USA těchto kapacit zdaleka není tolik jako v evropských metropolích. Důvod? Newyorští zákonodárci v roce 2010 hostely zakázali!

„Pro mnoho lidí je Airbnb přitažlivé nejen proto, že je obvykle o něco levnější než hotelový pokoj,“ říká Hennessey z newyorské univerzity. „V New Yorku, kde jsou hotely po většinu roku plné, představovalo tato služba pro mnoho cestovatelů příležitost, jak si udělat výlet, který by jinak nemohli uskutečnit,“ dodává.

Ani ceny krátkodobých pronájmů samozřejmě nejsou nejnižší, zejména když se do nákladů započítají poplatky za úklid a služby. Ale také ceny hotelů se zvyšují. Podle společnosti STR, která se zabývá analýzou v oblasti pohostinství, činila průměrná denní sazba od letošního ledna do července 264 dolarů, to je o více než 16 procent více než ve stejném období roku 2019.

Hotelové sazby v druhé polovině roku jsou podle Hennesseyho často vyšší, takže cestovatelé by se měli připravit na vyšší ceny na podzim. Pokud navíc cestujete s doprovodem, budete si pravděpodobně muset rezervovat více hotelových pokojů, protože pokoje v New Yorku jsou často malé.

Pokud se soukromí hostitelé rozhodnou stáhnout ze sítě své nabídky, mohou se možnosti ubytování v NYC výrazně zmenšit a ceny kvůli poklesu nabídky vzrostou. Airbnb se obává důsledků zákona zejména v okrajových čtvrtích, kde počet krátkodobých pronájmů výrazně převyšuje počet hotelů.

„Pro lidi bude stále těžší se ubytovat dále od centra,“ říká Nathan Rotman, hlavní manažer pro veřejnou politiku ve společnosti Airbnb. „Velké části města tak přijdou o ekonomické příležitosti a spousta hostitelů zchudne i o ten malý příjem, který si příležitostným pronajímáním vydělají.“

Airbnb a kontingent hostitelů se ale nevzdávají. Newyorčanka Grossmanová uvedla, že více než tři stovky členů její aktivistické skupiny bojující o práva pronajímatelů ve všech pěti newyorských obvodech bombarduje členy rady a žádá je, aby zákon znovu zvážili a připravili jeho novou verzi, která nebude tak drakonická. „Snažíme se s městem najít společnou cestu vpřed,“ zní z Airbnb. „Ale v tuto chvíli to bude složité,“ uzavírá podle The Washington Post její ředitel Rotman.