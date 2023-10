Zelené reporty jsou světový unikát a EU lídr, říká šéf Evropské investiční banky

Do jaké míry je šance na financování projektů závislá na hodnocení ESG?

EIB je banka Evropské unie, která byla v roce 1958 založena s účelem, že veškeré její investice musí být ku prospěchu evropské veřejnosti, nikoliv za účelem profitu. To, co bylo tehdy nazýváno jako společenský benefit, je dnes zahrnuto pod agendu ESG, tedy závazku dodržovat pravidla vedoucí k zlepšení životního prostředí, otevřenosti a nediskriminujícího přístupu ve firmách. To EIB prosazuje dlouho, jsou to už desítky roků. Máme dva přístupy k investicím. První je finanční, tedy my poskytujeme půjčky a chceme, aby se nám tyto peníze vrátily. Máme ale ještě druhý přístup a ten je ovlivněný prověřováním projektů v oblasti udržitelnosti. Tyto projekty by měly přinášet benefity společnosti, což můžeme označit jako ESG.

Při vyhodnocování, komu peníze půjčíme, máme tři úrovně prověřování. První obsahuje takzvané výjimky, tedy oblasti, které nikdy nefinancujeme. Druhá se týká životního prostředí a sociálních standardů a třetí je oceňování externalit, především v podobě uhlíkových emisí.