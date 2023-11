Společenskou odpovědnost řeší především monopoly, ukázal výzkum

V nesčetných studiích vědci popsali, jak výhodné je pro firmy angažování v ESG aktivitách (ekologická a společenská odpovědnost a správný způsob řízení firmy, z angl. Environmental, Social, Governance). Vysoká ESG skóre dělají firmy atraktivnější pro zákazníky nebo jim pomáhají v přístupu k financování i na kapitálové trhy. Menší pozornost je však věnována tomu, jakou cenu firmy za vylepšení svých ESG skóre platí.

Nový výzkum na obrovském vzorku amerických firem ukázal silnou závislost ESG skóre na tom, v jak moc konkurenčním prostředí firmy operují. Velkorysé investice do ESG aktivit vykazují především ty, jejichž produkty jsou na trhu unikátní nebo aspoň dominantní. A zvýšení míry konkurence je – statisticky významně – spojeno se snížením ESG skóre dané firmy.

Vedle statistické analýzy současného stavu se autoři studie zaměřili na vlivy ekonomického šoku, který americká ekonomika utrpěla v souvislosti s přijetím Číny do Světové obchodní organizace v roce 2001. V návaznosti na to americký trh zaplavilo čínské zboží – a investice firem postižených náhlým zvýšením konkurence do ESG padly za oběť nutnosti investovat do modernizace výroby.

Při detailní analýze se ukázalo, že v reakci na větší konkurenční tlak firmy snižují náklady a tomu padají za oběť ty ESG aktivity, které jsou nejnákladnější. Typicky jde o ekologické závazky nebo o hlídání dodržování lidských práv v dodavatelském řetězci. Ukázalo se také, že dobře řízené firmy vykazují v reakci na zvýšení konkurence největší propad ve výdajích na ESG aktivity.

Autoři se v závěru své studie dožadují, aby protimonopolní úřady braly jejich závěry v úvahu při své regulatorní činnosti.