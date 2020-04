Nedostatkové droždí bude i v obřím balení, rozmáhá se také prodej na váhu

„Jednáme s řetězci, aby začaly prodávat droždí, které si normálně spotřebitel nekoupí a které je určené pekařům. Bude v půlkilové balení, což je hrozně moc, ale aspoň se dostane ke spotřebitelům,“ uvádí Tomáš Podivínský, šéf jednoho z největších výrobců, společnosti Lessafre.

„Děláme maximum pro to, abychom zákazníkům nabídli droždí do Velikonoc. V plánu je dokonce zalistovat droždí o gramáži pět set gramů,“ potvrzuje například mluvčí řetězce Globus Luftia Volfová.

Nedostatek droždí se projevuje napříč celým trhem a je přisuzován tomu, že lidé začali doma z několika důvodů více péct. Rodiny jsou doma, kde se i stravují, někdo se navíc obává nebaleného pečiva z obchodů, někdo má více času.

„V současné době máme tři dodavatele droždí z Německa, Polska a Maďarska, kteří dokážou vyrobit jen omezené množství, a poptávka tak násobně převyšuje nabídku,“ popisuje Volfová.

„Dodavatele zalistováváme nové, nákupčí shání, kde můžou. Ale je to skutečně problém, produkt není,“ dodává i mluvčí internetového prodejce Rohlík Zdenka Svoboda Kuhnová.

Droždí se množí

Všechno čerstvé droždí se do republiky dováží, protože na českém území už dnes není žádná drožďárna. Před třiceti čtyřiceti lety jich zde bývaly desítky. Výroba droždí není podle Podivínského úplně jednoduchá. „Droždí se nevyrábí, droždí se množí, droždí se dělá z droždí. A aby to šlo efektivně, musíte mít velký kapitál na speciální vybavení, know-how, slušný prostor, hodně elektřiny, hodně vody a velkou čistírnu odpadních vod. Je to složité,“ popisuje.

Podle Podivínského se snižují i kapacity ve světě a nyní při celoevropsky vysoké poptávce je droždí hodně často vyprodané.

„Minulý pátek jsme naskladnili vyšší tisíce 24gramových kostiček droždí a v sobotu bylo vyprodáno. Za normálních okolností by nám tato zásoba vydržela klidně několik týdnů,“ popisuje mluvčí Košíku František Brož. U dodavatelů ho objednávají prakticky každý den, ale problémy jsou podle něj s výpadky, zboží často nedojde, nebo je ho méně.

Malá kapacita linek na kostičky

Tomáš Podivínský z Lesaffre podotýká, že jejich dodávky jsou sice plynulé, ale nejsou schopni poptávku uspokojit.

„Celkově je droždí dost, ale jde o to, že je úzká kapacita balící linky na malospotřebitelská balení,“ popisuje, kde vázne výroba. Pro výrobce jsou hlavní částí byznysu dodávky droždí a dalších surovin, různých směsí a zlepšovacích přípravků, pro pekárny. A k tomu mají balicí linku na malé kostičky droždí do obchodů, která je kapacitně nastavená na běžnou poptávku včetně výkyvů na Velikonoce a Vánoce. Nikoli ale na dnešní situaci, kdy lidé doma pečou dvakrát až třikrát více.

Reakcí jsou proto zmíněná velká balení, i od dalších výrobců, dokonce kilová určená původně pro pekárny a gastronomické provozy.

„Nejdřív jsme byli opatrní, jestli o taková balení bude mít zákazník vůbec zájem, ale sto kilovek droždí se u nás vyprodalo za několik málo hodin. Takže nyní i tato velká balení objednáváme pravidelně každý den a získali jsme hned několik dodavatelů, kteří nám je dokážou dodávat,“ popisuje František Brož za Košík.

Prodej na váhu

Kromě velkých balení se prosazuje také prodej zboží na váhu, i když především v prodejnách na vesnicích či menších městech.

„V mnoha regionech jsme tuto možnost zavedli. Důvodem je, že řada dodavatelů má surovinu, ale ne obaly, tak je možné nabídnout zboží zákazníkům alespoň touto formou,“ potvrzuje Lukáš Němčík za skupinu Coop.

Podle Podivínského jde v těchto případech opět o velká balení droždí, která si buď objedná přímo daná prodejna od výrobce a pak je na místě zákazníkům krájí. Anebo si většinou menší obchodník dohodne, že vezme dvě tři větší balení od místního pekaře a opět je postupně rozkrájí a prodá po menších kouscích.

Pokud jde o pekárny, ty problémy nepociťují. „Pekárny mají droždí zatím dostatek, je to pro ně v současné době strategická surovina,“ uvádí Jaromír Dřízal, výkonný ředitel Svazu pekařů.

Na odbyt jde i kvásek

Trendem nastartovaným současnou koronavirovou krizí je také zvýšený prodej kvásku, což je další způsob využívaný pro domácí pečení.

Teprve od loňského prosince funguje brněnská firma Kváseczech Lubomíra Kobédy, která se rozjela i díky akcelerátoru Start it od ČSOB. Zatímco v lednu a únoru jí rostly proti prosinci prodeje o dvacet procent, v březnu jsou na 160 procentech prosincových prodejů. Nejvíce jdou na odbyt směsi na pečení chleba a na rohlíky.

Nejobtížnější je podle Kobédy zajistit si některé suroviny pro výrobu směsí, a to zejména mouku. Dehydratovaný kvásek si vyrábí sám a s tím problém nemá.

Se zvýšenou poptávku po droždí může vznikat i tlak na jeho cenu. „S nedostupností se cena na trhu zvyšuje. Výrobci, kteří jsou běžnými dodavateli, droždí nemají a ostatní na tom vydělávají,“ potvrzuje za Rohlík Zdeňka Svoboda Kuhnová.

Společnost Lesaffre ale podle jejího šéfa nyní nezdražuje. „I když dovážíme za eura a jsme v minusu miliony korun, tak teď zdražovat nechceme. Ale pokud korunu zůstane takto slabá, nemůžeme se tomu vyhnout, je možné, že nás to čeká. Bude záviset, kde se během dubna ustálí kurz koruny,“ uzavírá Podivínský.