Dovoz ruského plynu do Česka klesl na nulu, uvedl Síkela. Pomohlo Norsko a LNG

Dovoz plynu z Ruska do České republiky klesl během ledna na nulu. Ruský plyn stát nahradil dovozem plynu z Norska a zkapalněným plynem LNG z Nizozemska a Belgie. K omezení závislosti na Rusku pomohly i úspory ve spotřebě. Na Twitteru to uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. V předchozích letech činil podíl ruského plynu dovezeného do ČR kolem 97 procent.