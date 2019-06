Nejistá dovolená. Kvůli uzemněným boeingům přibývá změn v odletech

„Nám přehazovali smlouvu už po čtvrté. Prý naposledy. Místo Hurghady nakonec Marsa Alam. Po páté se na to vykašlu,“ uvedla ke svému zájezdu na diskusních stránkách dovolenkářů, kteří si pro letní odpočinek vybrali Egypt, Lenka V. Podobných názorů se dají během pár minut hledání najít desítky.

Až na výjimky lidé zpravidla chápou, že dlouhodobé vyřazení zhruba třetiny letadlové flotily největších tuzemských aerolinek přinese komplikace a změny termínů. Stěžují si však, že je cestovní kanceláře informují pozdě, nebo jim dávají přímo chybné informace.

„V sobotu (týden před začátkem dovolené) přišly pokyny na odlet v­ 0:05 Smartwings, což jsme věděli, že je blbost. Ověřovala jsem si to na Smartwings i na letišti a let v plánu nebyl,“ řekla MF DNES Jana K., která měla předešlý víkend odletět do Egypta z brněnského letiště.

Nakonec měla štěstí a odletěla. Čtyři dny před plánovaným odletem se však dozvěděla, že poletí z Prahy a o den později, čímž se jí dovolená zkrátila o den. Jako náhradu jí cestovní kancelář z dovolené pro čtyřčlennou rodinu vrátila dva tisíce korun.

Vyšší moc

Při jednání s klienty cestovky zpravidla uvádí, že změny v souvislosti se zákazem provozu boeingů kvůli dvěma tragickým haváriím jsou způsobeny takzvaně vis maior a cestovní kancelář nebo letecká společnost je nemůže ovlivnit.

I přesto lidem nabízí kompenzace nebo různé příspěvky. Například CK Exim Tours při změně letů z Brna do Prahy proplácí pět set korun jako cestovní náhrady pro dospělého a 250 korun pro dítě.

Kritice se ale zástupci kanceláří brání. „Všichni klienti jsou informovaní. Snažíme se udělat co nejméně změn, například jim nabízíme stejný hotel,“ řekl mluvčí CK Blue Style Ondřej Rušikvas.

Nedostatek letounů ale neovlivňuje jen cestovky a tuzemské aerolinky Smartwings. Lety kvůli nedostatku strojů rušily například Tunisair, se kterými létá řada cestovatelů i bez cestovní kanceláře.

Popsané problémy, s nimiž se potýkají lidé cestující z menších českých letišť a jež se nevyhýbají ani Praze, mohly být původně ještě horší. Krátce po zákazu letů totiž zájem lidí o­ nákup letních dovolených ochladl, uvedl nezávislý analytik cestovního ruchu Stanislav Zíma.

Omezení nabídky tak českému trhu nepřineslo takové komplikace. Pokud by se řada lidí nerozhodla leteckou dovolenou odložit do doby, než se problém se stabilizačním systémem letounů vyřeší, bylo by mnohem hůř.

Slabší prodeje během dubna a­ května připouštějí i cestovní kanceláře. Podle nich ale jde o běžný trend – zájemci o koupi zájezdů v­ předprodeji mají již vybráno a­ lidé hledající laciné dovolené na poslední chvíli ještě nenakupují. Problémy s letadly Boeing pouze toto mrtvé období prohloubily.

„Bezprostředně po uzemnění boeingů část klientů znejistěla a zaznamenali jsme zpomalení prodejů v řádu jednotek procent. V posledních dvou týdnech se ale prodeje znovu vrátily na úroveň loňské rekordní sezony,“ řekl MF DNES mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk.

Podle Petra Šatného z cestovní kanceláře Alexandria došlo v dubnu k lehkému zpomalení prodejů. Přesto byl celkový počet prodaných zájezdů i v tomto měsíci vyšší než v loňském roce, kdy hospodářská konjunktura a růst mezd přinesly cestovkám nejlepší sezonu za poslední roky.

Předchozí objem prodejů se vrátil v průběhu května. V té době se totiž podle Šatného podařilo vyřešit komplikace s plánováním odletů a ­spolu s tím klienti opět začali věřit, že se na dovolenou dostanou.

Opět vzlétnou nejspíš až o prázdninách

Kdy přesně se uzemněné letouny vrátí do vzduchu, zatím není jasné. Přestože Boeing uváděl, že by se letouny mohly na nebi znovu objevit v průběhu července, podle Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA) se tak stane nejdříve v ­srpnu.

O něco dříve by mohly létat ve Spojených státech, kde je Federální úřad pro letectví (FAA) chce do vzduchu pustit už koncem tohoto měsíce. V Evropě se ale dá očekávat, že minimálně do poloviny prázdnin k dispozici nebudou. Lidé by tak neměli příliš sázet na to, že si zájezd vyberou později.

„Čím více to budou odkládat, tím méně míst v letadlech bude. Pokud někdo spekuluje, že si na konci června koupí zájezd na srpen, tak bude mít hodně omezený výběr,“ uvedl místopředseda Asociace českých cestovních kanceláří Jan Papež.