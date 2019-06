Kazaši a United Airlines. Dvě nové linky na Ruzyni během dvou dnů

17:24 , aktualizováno 17:24

Pražské letiště během čtvrtku a pátku slavnostně spustilo dvojici dálkových linek do kazašské Astany a na letiště v Newarku, které se nachází západně od New Yorku. Zatímco spojení do Astany, která se nedávno oficiálně přejmenovala na Nur-Sultan, budou zřejmě více využívat cestující z Asie, spojení do širšího okolí největšího města USA přinese českým zákazníkům alternativu k existující lince na Kennedyho letiště v New Yorku.