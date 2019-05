Naděje pro Boeing. Letouny 737 Max by mohly opět létat už v červenci

Data jsou součástí předběžného harmonogramu, který Boeing sdílel na schůzkách se svými zákazníky. Těm se snažil vysvětlit upgrade softwaru, který sehrál roli ve dvou smrtelných nehodách a v březnu vedl k celosvětovému uzemnění jeho letounů 737 Max. Softwarový balíček je už dokončený a Boeing ho v nejbližší době předloží americkému Federálnímu úřadu pro letectví FAA (Federal Aviation Administration).

Žádný ze zdrojů neví, jak přesně dlouho bude proces recertifikace trvat. Mluvčí společnosti Boeing uvedl, že společnost se zaměřuje na bezpečný návrat letounů Max do služby a na spolupráci s globálními regulačními orgány a zákazníky. Napsala o tom agentura Reuters.



Povolení od úřadu FAA nemusí ale znamenat, že problémové letouny dostanou zelenou i v jiných zemích. Své vlastní, nezávislé prošetření celé věci plánují také příslušné orgány v Evropské unii, Číně nebo třeba Kanadě. Například indonéský úřad pro letectví v týdnu uvedl, že problémové stroje možná budou moci vzlétnout až v průběhu roku 2020.



Generální ředitel společnosti Boeing Dennis Muilenburg minulý týden řekl, že společnost provedla před finálním certifikačním letem poslední zkušební let s novým softwarem. To je znamením, že si společnost v tomto směru věří.



Snížení výroby

Federální úřad pro letectví 1. dubna sdělil, že poté, co od Boeingu obdrží dokončený softwarový balíček, spustí před schválením nového softwaru přísnou bezpečnostní kontrolu. Na certifikaci letounů 737 Max chce agentura spolupracovat také s dalšími mezinárodními regulačními orgány. Kromě certifikace softwaru musí mezinárodní regulátoři rozhodnout také o novém výcviku pilotů.

Tento proces může být zdlouhavý a může trvat i poté, co bude ukončeno uzemnění letounů. Dva největší majitelé letounů, Southwest Airlines a American Airlines Group, uzemnili letouny do srpna.

Boeingy letecké společnosti Southwest Airlines nyní stojí na letišti ve Victorville v Kalifornii.

Společnost United Airlines, která má 14 letounů Max, minulý týden uvedla, že očekává, že letadlo se vrátí do provozu v létě, přičemž dodávky budou pokračovat do konce roku. Boeing zastavil dodávky letounu Max všem zákazníkům po uzemnění v polovině března. V tomto měsíci oznámil, že sníží výrobu letounů 737 z 52 na 47 za měsíc.

Jeden z průmyslových zdrojů uvedl, že Boeing plánuje udržet nízkou produkci přibližně dva měsíce. To by znamenalo, že v červenci už bude opět vyrábět 52 letadel měsíčně. Časová osa by se ale mohla změnit.

Globální letecké společnosti musely zrušit tisíce letů a použít náhradní letadla k pokrytí tras, které dříve pokrývaly palivově úsporné letouny Max 737.