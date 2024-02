Možná o kartel obchodníků šlo, říká antimonopolní úřad o cenách cukru

Podnět k šetření zadával za své funkce bývalý šéf zemědělského úřadu Zdeněk Nekula. Ten si stěžoval na vývoj cen cukru na podzim roku 2022. Cena jednoho kilogramu cukru krystal na pultech obchodů podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) stoupla od předloňského září do předloňského prosince o 77 procent, zatímco cena výrobců stoupla o 51 procent.

Na úrovni maloobchodního prodeje byl podle ÚOHS zaznamenán neobvyklý nárůst cen a marží na konci roku 2022, u něhož nebylo možno zcela vyloučit, že by mohlo jít o důsledek protisoutěžního jednání.

Podle zjištění učiněných v rámci provedeného šetření Úřadem mohla být v daném období hospodářská soutěž v této oblasti narušena, i když je patrné, že skutečnost, že ceny cukru v maloobchodě stouply v podobný okamžik, je vysvětlitelná specifickým způsobem kontraktace nákupu cukru na velkoobchodní úrovni, která je navázána na období jednotlivých cukrovarnických kampaní. Toto specifikum však nevysvětluje výrazné zvýšení průměrné maloobchodní marže na 1 kg cukru, zaznělo z úst předsedy úřadu Petra Mlsny.

„Dospěli jsme k závěru, že je zde tedy určité podezření, že u cukru probíhala dohoda. Uskutečnili jsme tedy u čtyřech obchodních řetězců místní šetření. To bylo velmi rozsáhlé, máme velké množství dat a důkazy, které aktuálně analyzujeme a budeme tedy dál pokračovat v šetření,“ podrobně popsal Mlsna a dodává, že sice získali důvodné podezření, ale podle jeho názoru obstojí v případném testu u soudu.

„Je na místě zdůraznit, že uskutečnění místního šetření neznamená, že došlo k protisoutěžnímu jednání a ve věci bude zahájeno správní řízení, případně uložena pokuta. Pouze se stalo to, že nešlo podle nás vysvětlit zcela jednoznačně, že neexistuje možnost dohody, a proto jsme se rozhodli to prověřit,“ dodal Mlsna. Úřad vzal šetření zeširoka a oslovil více než padesát subjektů, a to jak pěstitele, výrobce, ale i obchodní řetězce.

Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOČR) ale informace o výrazném zvýšení marže, které je podle ÚOHS prakticky nevysvětlitelná, chápe jako potvrzení, že o kartel nešlo a chce omluvu od ministra.

„Sektorové šetření jasně ukázalo, že bývalý ministr zemědělství záměrně lidem lhal, když obviňoval obchody z kartelu, aby odvedl pozornost od toho, jak nezvládl řešit dopady vysokých cen energií na výrobu potravin v Česku. Je nejvyšší čas začít pracovat s daty, a ne dojmy. Vláda má v této chvíli jedinečnou příležitost, aby odstranila překážky větší konkurence mezi dodavateli potravin a volný trh přinesl další zlevňování,“ konstatoval Tomáš Prouza a doplnil že od od bývalého ministra omluvu nečeká, ale od toho současného ano.

„Konečně začne pracovat na zvýšení konkurence mezi dominantními českými dodavateli, na snížení byrokracie pro české farmáře i obchodníky a přestane blokovat konkurenci ze zahraničí v rámci jednotného evropského trhu. Věříme také, že je konec s politickým zneužíváním kontrolních orgánů a se zaklekáváním, jak jsme v minulé době viděli,“ doplňuje Prouza.

Cukrovary se chovaly normálně

Podle předsedy úřadu Mlsny v Česku působí tisíc producentů cukrové řepy, kteří suroviny dodávají do cukrovarů. „Zemědělcům v letech 2018 až 2022 vzrostla nákladovost o dvacet procent, zvýšila se cena cukrové řepy, energií, doprava i skladování,“ dodal. V Česku podle úřadu působí pět soutěžitelů a sedm cukrovarů. Do velkoobchodních cen cukru vstupuje několik vlivů, hlavně tedy ceny energií, které v roce 2022 zaznamenaly růst až 70 procent.

„V oblasti výroby cukru působí menší počet cukrovarů, jeden z nich v rámci Česka vyrobí značnou část produkce. Zásobuje však zejména potravinářský trh a dodávkách do obchodních řetězců se podílí jen deseti procenty. Ve výrobě nebyly nalezeny indicie protisoutěžního jednání ani existence dominanta,“ uzavřel Mlsna.