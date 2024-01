Klimatická inflace jako fenomén. Cena cukru je nejvyšší od roku 2011

Řada odborníků říká, že rok 2023 je jedním z nejteplejších období v celé historii. Vysoké teploty a suché počasí však mají své oběti, a to včetně cukru. Spotřebitelé se musí připravit na to, že cena čokolády, bonbonů nebo třeba zákusků se bude v dalších měsících napříč světem i nadále zvyšovat. Informoval o tom britský deník The Guardian.

Americké ministerstvo zemědělství před nedávném informovalo o tom, že cena cukru a sladkostí v roce 2023 meziročně stoupla o 8,9 procenta. V letošním roce se čeká další cenový vzestup. Analytici říkají, že se bude pohybovat okolo 5,6 procenta, to je výrazně víc, než jaké jsou dlouhodobé průměry.

„Není pochyb o tom, že ceny cukru jsou velmi vysoké. Pokud nedojde ke zmírnění jevu El Niňo, zůstanou takto vysoké i nadále, na což nejvíce doplatí rozvojové ekonomiky. Ve Spojených státech a dalších velkých zemích to nejvíce pocítí nízkopříjmové domácnosti, které z větší části utrácí právě za potraviny,“ myslí si Joseph Glauber, vedoucí výzkumný pracovník Mezinárodního institutu pro výzkum potravinové politiky.

El Niňo je možné charakterizovat jako klimatický jev, který se projevuje přechodným zánikem obvyklého studeného Peruánského mořského proudu podél Jižní Ameriky. Ten je nahrazen teplým proudem z rovníkových oblastí, který pak může ovlivňovat počasí na celé Zemi. Pro El Niňo platí, že je vyvolaný vzájemným působením mezi atmosférou a Tichým oceánem.

Další zdražování predikují i podniky

I potravinářské firmy varují, že spotřebitelé musí se zdražováním počítat. Generální ředitel společnosti Mondelez Dirk Van de Put řekl agentuře Bloomberg, že zvýšené náklady právě na spotřebitele plně přenese. Současnou situaci navíc ještě zhoršují vývozní limity zemí, které cukr produkují. Snaží se totiž zajistit vlastní zásoby.

„Extrémní počasí má na potraviny vliv. Před rokem to bylo avokádo, nyní je to cukr. Klimatická inflace je fenomén, který je navíc každým rokem zřetelnější. Je pochopitelné, že majitelé firem na klimatické změny poukazují,“ uvedl pro deník The Guardian Gernot Wagner, klimatický ekonom z kolumbijské univerzity.

Cukr ale není jedinou plodinou, kterou může v dalších letech trápit cenový nárůst. „Studie ukázaly, že do roku 2030 by se mohla výrazně propadnout i produkce kukuřice, a to až o 24 procenta. Vyšším cenovým volatilitám bude vystavena i rýže. Na druhé straně by se mohlo dařit jiným plodinám jako třeba pšenici, a to například na území Kanady nebo Ruska, kde je dnes k pěstování příliš chladné počasí,“ doplňuje Glauber.

Ekonomové každopádně říkají, že kvůli klimatické krizi bude potravinová inflace vysoká i v dalších letech. Analytici Evropské centrální banky odhadují, že do roku 2030 bude v průměru dosahovat na 3 procenta za rok.