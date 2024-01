Antimonopolní úřad po 10 měsících od podnětu stále zkoumá předloňské ceny cukru

Podnět se týkal vývoje cen cukru na podzim roku 2022. Antimonopolní úřad už opakovaně za pomalé výstupy kritizoval současný ministr zemědělství Marek Výborný, ÚOHS by měl v této oblasti výrazně přidat. Sektorových šetření jako nyní ohledně cukru je podle ministra navíc málo. „Úřad ještě došetřuje některé další aspekty tohoto trhu. Výsledky zveřejníme, až bude šetření definitivně finalizováno,“ uvedl Švanda.

Nekula loni v únoru uvedl, že podle dat Českého statistického úřadu je jasné, že zvýšení obchodních přirážek u některých komodit bylo extrémní a že zdražování neodpovídá růstu nákladů. Zkritizoval ale také obchody, které podle něj předloni zneužily situaci před Vánocemi, kdy lidé pečou cukroví a nehledí tolik na útratu. Cena jednoho kilogramu cukru krystal na pultech obchodů podle ČSÚ stoupla od předloňského září do předloňského prosince o 77 procent, zatímco cena výrobců stoupla o 51 procent.

Také protestoval kvůli tomu, že se cukr prodával ve slevové akci za 33 korun, bez slevy za 40 Kč. „Toto není žádná sleva, pokud podle dat ČSÚ je to běžná cena. Vnímáme to jako klamání spotřebitele,“ doplnil. Ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací Štěpán Kala tehdy uvedl, že zemědělci drželi prodejní cenu cukrové řepy na stabilní úrovni a ceny zvýšili meziročně jen o 0,7 procenta.

Úřad předloží návrh na více pravomocí

ÚOHS loni na jaře prošetřoval možné kartelové jednání u pěti komodit – másla, mléka, drůbežího masa, mouky a vajec. Výsledkem bylo, že kartel v ČR nebyl zjištěný, každý z osy zemědělec – potravinář – obchodník měl podíl na zvýšení cen.

V polovině ledna by měl předseda úřadu Mlsna předložit legislativní návrh na změny pravomocí úřadu, aby mohl více do potravinářského trhu zasahovat. Podobně jako je zakázaný dumping, tedy ovlivňování trhu skrze prodeje za podnákladové ceny, by mohly být limitované i nepřiměřené marže. Na toto téma ale chce Mlsna ještě provést analýzu, aby zjistil, co je možné v rámci evropského práva a jak situaci řeší jiné státy EU.

Jak ale na dotaz iDNES.cz připustil, za dumping u potravin úřad zatím nikoho nepokutoval. Dalším tématem by pak mohla být regulace fúzí firem, které ještě nedosáhnou na majoritu na daném trhu. Tím by se do budoucnosti podle něj mohlo pozastavit zvětšování jak potravinářských, tak maloobchodních oligopolů.