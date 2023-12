ÚOHS má dost moci, říká právník Petr. Mohlo by ale pomoct rozdělit agendy

Poslechněte si celý rozhovor s právníkem Petrem v Kontextu:

Po schůzce s ministrem zemědělství Markem Výborným se předseda ÚOHS Petr Mlsna zařekl, že navrhne konkrétní rozšíření pravomocí, díky kterým má jeho úřad efektivněji bojovat s kartelovými dohodami.

Michal Petr Právník zaměřující se na soutěžní právo. Bývalý místopředseda ÚOHS (2010-2015). Je vedoucím Centra pro soutěžní právo a také vedoucím Katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Na antimonopolním úřadu působil od roku 2003 celkem 12 let. Zkušenosti získával mezi lety 2011 a 2012 v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

„Upřímně řečeno nevím, kam dál by se v kompetencích mohl soutěžní úřad posunout. O prázdninách byla schválená velká novela soutěžního zákona, která velmi významně posílila úřad ve vyšetřování kartelů,“ říká Michal Petr, vedoucí Centra pro soutěžní právo UPOL.

Podle něj může úřad dělat jediné, a to sektorová šetření, které zveřejnil v květnu a předseda Mlsna dle jeho slov v nich bude pokračovat.

„Aby úřad mohl zahájit řízení o kartelu, musí už mít hodně silné podezření a hodně silné důkazy. Soudy jsou dost přísné, takže jen to, že ceny vypadají podobně, jsou vysoké, anebo vypadají podezřelé, samo o sobě nestačí na zahájení kartelového šetření,“ zastává se úřadu Petr.

Vedoucí Katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci říká, že po skandálu jeho bývalého předsedy Petra Rafaje začíná úřad do značné míry od nuly.

„Nevidím, že by se nějak dramaticky zapojoval do debaty o soutěžním právu třeba za energetické krize. Neviděl jsem předsedu na úřadu vlády, kde by navrhoval prosoutěžní řešení,“ říká bývalý místopředseda ÚOHS Petr, který by viděl řešení v rozdělení agendy úřadu, aby nemusel řešit veřejné zakázky a mohl se soustředit na volný trh.

Existuje podle vás v Česku kartel výrobců a prodejců potravin? Ano 67 %(6 hlasů) Ne 33 %(3 hlasy)

„V době mého působení před 10 lety jsme fungovali v zásadě jako dva úřady. Dvě budovy naproti sobě přes nádvoří s jinou agendou, spojené jenom přes předsedu. Možná došlo k nějakému hlubšímu provázání, nevím, ale že skoro nikde jinde v Evropě to tak není, možná o něčem svědčí,“ říká Petr, který nemá spojení těchto agend v jeden úřad za ten úhlavní problém, ale „kdyby k tomu rozdělení došlo, tak by to bylo spíše ku prospěchu než k neprospěchu.“

Osobně neví, zda na trhu skutečně vládne kolektivní dominance anebo dominance jednoho hráče, zjištění toho faktu považuje za náročné ekonomické cvičení. Je tu potřeba „jasného závěru, zda tu jsou indicie o kolektivní dominanci, zda je to oligopol, zda soutěž nefunguje plně, ale nemáme nástroje soutěžního práva a bavme se o tom, co s tím dál. To je legitimní závěr té debaty,“ říká.

Může antimonopolní úřad rozbít vertikálně integrovaný holding, tedy podnik ovládající celý dodavatelský řetězec? Proč nemůže policie vyšetřovat právnické osoby, pokud se zapojily do kartelu? Poslechněte si podcast Kontext, kde se dozvíte víc!