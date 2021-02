České firmy skupují Ukrajinci a Slováci, nákupů ale bylo nejméně za sedm let

10:05

Podnikatelé ze zahraničí loni koupili 2,5 tisíce českých firem, což je nejméně za posledních sedm let. Nejčastěji šlo o Ukrajince a Slováky, stovky českých společností zamířilo i do maďarských, ruských, rumunských či polských rukou. Vyplývá to z dat společnosti Bisnode A Dun & Bradstreet Company.