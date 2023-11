Česko je nemocné, potřebuje nový ekonomický model, píšou v Německu

Ve třetím letošním čtvrtletí se česká ekonomika meziročně propadla o 0,6 procenta. Šlo už o třetí pokles v řadě a Český statistický úřad k němu uvedl, že tuzemské ekonomika doplácí hlavně na nižší spotřebu domácností. Čeští i němečtí analytici ale říkají, že důvodů, proč se české ekonomice nedaří dosáhnout předcovidové úrovně, je mnohem víc.

Německý list Die Welt napsal, že české ekonomika doplácí na zastaralý ekonomický model. Jde o silně založenou průmyslovou ekonomiku, která dlouhá léta těžila z cenově příznivé pracovní síly a levného ruského zemního plynu. Poslední měsíce ale ukázaly, že minimálně cenově přijatelné energie jsou zřejmě minulostí.

„České hospodářství je příliš drahé na to, aby mohlo konkurovat levnějším zemím s nízkými mzdami. Zároveň není vyspělé na to, aby udrželo krok s technologicky vyspělými zeměmi, jako je sousední Německo,“ řekl pro německý deník Welt analytik Kryštof Kruliš z Asociace pro mezinárodní otázky v Praze.

Výroba s vyšší přidanou hodnotou je zatím sen

České průmyslové společnosti zároveň nejsou příliš energeticky úsporné a ekonomové volají po novém ekonomickém modelu. I kvůli velmi napjatému trhu práce ale v porovnání se západní Evropou zmizely konkurenční výhody české ekonomiky a tuzemskému hospodářství se zatím nepovedlo přejít na výrobu s vyšší přidanou hodnotou.

„Česká ekonomika má po Bulharsku největší energetickou náročnost HDP v celé EU. Jinými slovy, na jednu vytvořenou korunu hodnoty spotřebujeme nejvíce elektřiny, plynu a ropy – přesně toho, co nyní v závěru toho tříletého období od covidu zdražilo nejvíce. Není to tím, že bychom měli nějaké zastaralé stroje. Je to spíše tím, že na těch strojích vyrobíme Fabii, zatímco za Šumavou z podobné energie na nich vyrobí BMW,“ řekl pro iDNES.cz datový ekonom Petr Bartoň.

Česko jako nemocný muž Evropy

Německý deník Welt každopádně napsal, že Česko je nemocný muž Evropy a ani vyhlídky do budoucna nejsou ideální. Ačkoliv se česká vláda snažila dlouho dojednat s německou automobilkou Volkswagen výstavbu gigafactory na baterie pro elektrická auta, k této investici nakonec nedojde. Problém je o to větší, že šlo o jeden z klíčových projektů aktuální vládní hospodářské politiky.

„Česko je v současnosti skutečným nemocným mužem Evropy. Nejpůsobivějším důkazem toho je, že česká ekonomika je jedinou z 27 ekonomik EU, která se stále nezotavila z hospodářského propadu způsobeného koronavirovou pandemií,“ uvádí německý deník.

Ekonomové ale říkají, že ani rok 2024 nebude pro české hospodářství ideální. Před pár dny Česká bankovní asociace upravila svou prognózu dalšího makroekonomického vývoje a stojí v ní, že kvůli slabé zahraniční poptávce a nízké spotřebě domácností bude výkonnost české ekonomiky v letošním i příštím roce nižší, než se původně domníval. Měla by meziročně vzrůst jen o 1,8 procenta.

Nepomáhají ani vysoké úrokové sazby České národní banky, které mají přispět ke snížení vysoké inflace, neboť prodražují financování. Hospodářská komora ve své nedávné analýze dokonce varovala, že česká ekonomika spadla do pasti středních příjmů, ztratila konkurenční výhody a vyčerpala předchozí faktory hospodářského růstu.

Pokulhává i německá ekonomika

V ideální kondici ale není ani německá ekonomika. Tamní hospodářství bojuje se stagnací a doplácí na vysoké úrokové sazby, stále silnou inflaci, nízkou německou spotřebu domácností i zpomalení čínské ekonomiky. Dlouhodobým problémem je rovněž německá stárnoucí populace. Německé hospodářské zpomalení se navíc podle ekonomů řadí k důležitým důvodům, proč se české ekonomice nedaří.

Mezinárodní měnový fond ve své prognóze očekává, že Německo bude jedinou vyspělou ekonomikou na světě, která v letošním roce meziročně ekonomicky poklesne. Tento hospodářský propad by se měl pohybovat okolo tří desetin procenta.