Pobyty v Rakousku jsou o sto procent dražší, Slovensko vyjde na polovinu

Podle údajů společnosti Student Agency zákazníci vydají za dovolenou v Itálii v průměru 13 725 korun, jde o 62procentní nárůst oproti loňskému roku. „U Itálie je nárůst průměrných cen absencí lyžařských zájezdů, které v předchozím roce snižoval průměr zvedaný leteckými zájezdy,“ komentuje situaci Petr Čipera, produktový manažer ve společnosti Student Agency.

Za pobyt v Chorvatsku lidé zaplatí v průměru 8 479 korun, v předchozím roce to bylo zhruba o 2 400 korun méně. Podle cestovní kanceláře za tím stojí několik faktorů. „Chorvaté loni opravdu citelně zdražili, nicméně naši klienti také kupovali více zájezdů s dopravou – zejména s naší vlakovou, což nám zvýšilo i průměrnou cenu,“ doplňuje Petr Čipera.

Lidé si chtějí užívat

Ceny míří nahoru také v případě dalších letních destinací, jako je Řecko, Španělsko, Turecko nebo Egypt. Podle Andrey Řezníčkové z cestovní agentury Invia se nejedná o dramatické zvýšení. Rostoucí průměrné ceny zájezdů jsou dány spíše tím, že Češi si více dopřávají, a tím pádem sahají po dražší dovolené s lepším hotelem. „Vybírají si většinou osmidenní zájezd do čtyřhvězdičkového hotelu s all inclusive. Roste nám také procento u pětihvězdičkových hotelů a stravování ultra all inclusive. Volí hotel přímo na pláži, s kvalitním servisem, utrácejí hodně také za výlety a suvenýry,“ zmiňuje Andrea Řezníčková, tisková mluvčí cestovní agentury Invia.

Oproti loňsku se nejvíce zvedly částky za dovolenou v Rakousku, podle údajů společnosti Student Agency se průměrná cena za zájezd k jižním sousedům pohybovala okolo 6 100 korun, v letošním roce je o více než sto procent vyšší. „Důvodem však může být, že například v Rakousku tuzemští cestovatelé kupují delší pobyty v dražších hotelech,“ doplňuje Petr Pěcha, obchodní ředitel Student Agency.

Mezi destinace, které letos zaznamenávají naopak výrazný pokles cen, patří sousední Slovensko, průměrná cena zájezdu se snížila oproti loňskému roku o 48 procent. „U Slovenska zatím vnímáme, že cenu drtí místní vládní nařízení, kdy se hoteliéři snaží pobízet klienty cenou. Dalším důvodem je i mnohem širší nabídka levnějšího ubytování, které nyní máme k dispozici v porovnání s předchozími roky,“ vysvětluje Petr Čipera. Ceny míří dolů i v případě Bulharska a Tuniska.

Celkové srovnání vývoje průměrných cen Země 2019 2020 2021

Průměrná cena Průměrná cena Průměrná cena Bulharsko 15 333 Kč 16 758 Kč 9 % 10 327 Kč -38% Chorvatsko 8 913 Kč 6 038 Kč -32% 8 479 Kč 40% Itálie 10 116 Kč 8 478 Kč -16% 13 725 Kč 62% Rakousko 6 739 Kč 6 121 Kč -9% 13 353 Kč 118% Slovensko 5 102 Kč 4 706 Kč -8% 2 424 Kč -48% Řecko 15 962 Kč 17 846 Kč 12% 24 437 Kč 37% Španělsko 17 073 Kč 17 129 Kč 0% 22 814 Kč 33% Tunisko 15 646 Kč 13 603 Kč -13% 10 925 Kč -20% Turecko 17 444 Kč 19 885 Kč 14% 22 235 Kč 12% Egypt 14 028 Kč 14 032 Kč 0% 16 138 Kč 15% Dominikánská rep. 33 991 Kč 41 429 Kč 22% 45 931 Kč 11% Kapverdy 20 920 Kč 20 483 Kč -2% 28 358 Kč 38% Keňa 31 090 Kč 29 074 Kč -6% 37 165 Kč 28% Maledivy 54 808 Kč 58 474 Kč 7% 53 140 Kč -9% Mexiko 40 252 Kč 41 048 Kč 2% 38 728 Kč -6% Spojené arabské emiráty 23 056 Kč 22 036 Kč -4% 23 483 Kč 7% Tanzanie 41 642 Kč 39 191 Kč -6% 43 272 Kč 10%

Zdroj: Student Agency

Češi se dovoleným nebrání

I přes komplikace spojené s pandemií se zdá, že Češi nebudou mít problém na dovolenou vyrazit. „Chuť cestovat nikam nezmizela, naopak. V loňském roce si řada lidí dovolenou odepřela nebo necestovali tolik, jak byli zvyklí. O to větší mají chuť letos někam vyrazit. Vidíme to i na současném zájmu o cestování, kdy je dovolená pro mnohé vítanou změnou v lockdownu, domácí výuce a home office,“ říká Jan Bezděk, tiskový mluvčí cestovní kanceláře Fischer.

Z letních destinací podle Řezníčkové Češi nejčastěji volí Řecko, po něm následuje Egypt, Turecko, Bulharsko a Tunisko.

Cestovní kanceláře však byly nuceny výrazně upravit své podmínky. „Museli jsme dát lidem jistotu, že včasným nákupem nic neriskují. Klient platí jenom jednu zálohu, zbytek doplácí až třicet dní před odletem,“ říká Jan Bezděk. Zároveň doplňuje, že v období 45 až 30 dní před odletem může klient dovolenou bezdůvodně zrušit a peníze mu budou vráceny zpátky.