Lidé se navracejí k přirozenosti, říká šéf pětihvězdičkových hotelů

Falkensteiner Hotel Montafon jste se rozhodli vybudovat 1 000 metrů nad mořem v poměrně příkrém svahu. Umím si představit, že konstrukce nebyla snadná ani levná. Potýkali jste se při výstavbě s nějakými obtížemi?

V minulosti jsme vybudovali několik hotelů v horském prostředí, takže potřebné zkušenosti jsme již měli. Navíc tisíc metrů nad mořem není při dnešních stavebních možnostech nic nezvladatelného, a to ani u hotelu tohoto typu. Náročnější byla cena. Ceny stavebních materiálů během posledních osmnácti měsíců mnohdy skokově narostly. Inflace je cítit takřka ve všech sektorech, takže výsledná cena stavby byla o 20 procent vyšší, než jsme původně plánovali.

Co vás přimělo k tomu stavět právě tady?

Hotely Falkensteiner jsou pro nás něco jako cesta a při ní jsme vždy přihlíželi i k západní části Rakouska, kde jsme chtěli zanechat svoji stopu. Chtěli jsme místo, do kterého je blízko ze Švýcarska ale i německého Stuttgartu. Více než třicetikilometrové údolí Montafon je v okolí velice populární. Turisté ho vyhledávají kvůli sjezdovkám i skialpinismu.

Když za námi přišli naši investoři s tím, že by příležitost spatřují právě tady, celkově nám to sedělo. Majitelem nemovitosti je silná energetická společnost Illwerke Vkw, od které si hotel pronajímáme. Při takové operaci je důležité mít silného partnera, který je schopen pokrýt část nákladů.

O jak velké investici se vlastně bavíme?

To vám přesně nemohu říci, ale pro představu je to v desítkách milionů eur.

Jak dlouho jste stavěli?

Přibližně dva roky. Z toho první rok jsme řešili plány a stavební povolení.

V čem přesně spočívá spojení Illwerke Vkw a Falkensteiner Montafon?

Kromě toho, že je investorem, produkuje veškerou energii pro hotel. Před lety zde vybudovali vodní elektrárnu a s ní i příslušnou infrastrukturu. Ta ale po čase přestala plnit svoji funkci a oni se rozhodli ji přeměnit na lyžařský rezort. Firma je v regionu velmi silně ukotvená, bere to jako svoji společenskou zodpovědnost. Zároveň se ale dívá na přidanou hodnotu v podobě vyšší kvality. Chtěli pětihvězdičkový hotel a hledali partnera, který má zkušenosti s jeho provozem.

Váš hotel charakterizuje svojí udržitelností. Je to trend, který dnes již k takové operaci neodmyslitelně patří?

Určitě. Klienti to vyžadují. Naše společnost měla takové úvahy již před více než deseti lety. Tehdy ale ještě nebyla informovanost o klimatu a udržitelnosti na takové úrovni jako dnes. Jinými slovy je to věc trhu – když to akceptuje trh a klienti, lze takto podnikat. Naopak to nejde.

A samotná výstavba?

Co se výstavby týče, pro nás to nebyl problém. Již před dvaceti lety, když jsme začínali stavět v Dolomitech v Jižním Tyrolsku, postupovali jsme podle Klimahaus A standartu. Dnes jsou obdobné standardy zavedené v celém spektru výstavby. Udržitelnost je pro nás výhodou v mnoha ohledech. Například jídlo – nemusíme ve velké míře dovážet ze zahraničí, ale používáme regionální zdroje a potraviny. Těch výhod je hodně. Pro naše klienty navíc nabízíme benefity jako například Falkensteiner Green Rate. Pokud se klienti tři dny obejdou bez pokojového servisu, dostanou pětiprocentní slevu na ubytování. Takzvané Green Rate využívá více než třicet procent našich hostů.

Najímali jste lokální řemeslníky a stavební společnosti?

Samozřejmě. To je standard. Platí i pro zaměstnance hotelu. Dnes jich tu na plný úvazek pracuje 120.

Jaká je finanční kondice celé skupiny Falkensteiner? Zvládli jste covidové období?

Nějaké vrásky nám přibyly, ale přežili jsme to. Státní dotace a podpory nám pomohly a taky značná část našich příjmů pochází z trhů DACH, jakmile skončily karantény, měli jsme skvělé sezony.

Máte nyní v hledáčku nějakou novou destinaci, kde byste chtěli otevřít nový hotel?

Přímo ne, ale pokud by se naskytla zajímavá příležitost na jihu Německa, rozhodně se jí nebráníme. Plánujeme rozšířit naše aktivity v Itálii a chceme se soustředit na Chorvatsko. Rozhodně se chceme zaměřit na odvětví luxusního kempování. To je aktuálně velmi oblíbený způsob, jak chtějí rodiny trávit své dovolené. Jeden pětihvězdičkový kemp již provozujeme a další máme v plánu otevřít.

Jak se liší pětihvězdičkový kemp od toho běžného?

Všechno je na vyšší úrovni, a to od sociálního zařízení po například bazény, sportovní aktivity a samozřejmě i gastronomie.

V čem spatřujete větší zájem o luxusní kempování? Chtějí být lidé po měsících izolace blíže k přírodě?

Částečně. Celkově je to trend udržitelnosti a návratu k naší přirozenosti. Roli hraje i výchova. Naše generace vyrůstala venku. Dnešní děti tráví více času zavření doma s mobilem neustále po ruce. Těžko je od něj odtrhnete. Můžete však trávit dovolenou v přírodě s kvalitním zázemím a službami, které nabídne jinak i městský život. Lidé vyhledávají aktivní život a v neposlední řadě jde o to, že když žijete blíže k přírodě, chováte se i společensky zodpovědněji.