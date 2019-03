První biohotel na světě má ovce na střeše a vlastní elektrárnu

Neobvyklou kombinaci tři sta let starého rodinného statku a mezinárodního hotelu pod jednou střechou doplňuje ekologický přístup, který je na hony vzdálen stylu všech ostatních hotelových zařízení. O mnohém vypovídá už logo Daheim beim Stanglwirt (Doma ve Stanglwirtu).

„Je podstatné, aby se u nás hosté cítili jako doma. Tohle není uniformní ubytovací komplex, ale po tři sta let domov mojí rodiny a tentýž pocit chci přinést svým hostům,“ vysvětluje Balthasar Hauser, majitel pětihvězdičkového biohotelu, jehož rodina zde hospodaří již jedenáct generací.

Stanglwirt je v jejich vlastnictví od roku 1722. Z původního prosperujícího pohostinství a zemědělské produkce se majetek v průběhu posledních padesáti let díky současnému majiteli rozrostl na respektovaný mezinárodní hotel s ročním obratem 34,7 milionu eur (téměř 900­ milionů korun), s bezmála třemi stovkami zaměstnanců a průměrnou obsazeností 92 procent.

Rodinný podnik za posledních jedenáct let zdvojnásobil obrat. „To, že firma teď tak dobře běží, není samozřejmé. Je za tím soustavná práce celého týmu,“ vysvětluje dcera majitele a zároveň ředitelka marketingu a PR celého komplexu Maria Hauserová.

Ve vedení firmy stojí dvaasedmdesátiletý Balthasar Hauser se svojí manželkou Magdalenou. Jejich tři děti se pohybují na vedoucích pozicích jednotlivých částí podniku. „Samozřejmě máme diskuse a rozepře, sourozenci se pohádají rychleji. Ale občas je to i výhoda, protože jsme k sobě upřímní, a tím pádem i­ mnohem rychleji najdeme nejlepší řešení. Navíc už od dětství v nás rodiče pěstovali kulturu hádání, abychom dokázali z každé hádky vytěžit dohodu,“ říká Maria Hauserová.

Rozhodující slovo v případě nejasností může mít ale vždy jen jedna osoba. „Jsme sice jako dobrý orchestr, harmonicky se doplňujeme, ale každý orchestr potřebuje kapelníka, a tím jsem určitě já,“ dodává její otec.

Bydlení a jídlo zdarma

Hauserovi od ostatních podnikatelů v branži odlišuje to, že o svých zaměstnancích mluví výhradně jako o spolupracovnících. „Nepoužíváme označení zaměstnanci nebo personál. My můžeme uspět pouze s­ dobrými, pracovitými, loajálními spolupracovníky, kteří sdílejí smýšlení firmy, naší rodiny a předávají to hostům,“ objasňuje ředitelka.

Návštěvníci vidí pouze perfektně fungující hotelový komplex, ale i­ v ­zázemí musí do sebe všechno bezchybně zapadat – od logistiky hotelu po péči o zemědělskou a lesní produkci, od nejvyšších pozic až po úklidový personál. „Tady není prostor pro samostatný výkon, tohle je týmová práce. Bez dobrých a­ spokojených spolupracovníků bychom to nikdy nezvládli,“ doplňuje Balthasar Hauser.

Spokojenost zaměstnanců podporuje firma řadou nadstandardních pracovních benefitů. Hotel, který nabízí 171 pokojů, staví v této chvíli pro své pracovníky ubytovnu se 130 garsonkami. Celá stavba je stejně jako biohotel budována ekologicky a udržitelně.

Bydlení pro personál je zdarma, stejně jako jídlo třikrát denně v zaměstnanecké kantýně nebo sportovní kurzy či využívání hotelového fitness clubu. K benefitům patří i výplata na Vánoce a na dovolenou, procentuální zvýhodnění na služby a produkty firmy nebo u dalších partnerských subjektů v regionu. Stanglwirt má vybudován vlastní školicí systém a finančně podporuje i další vzdělávání pracovníků. V ­Rakousku je v turistické branži aktuálně nedostatek pracovních sil, tady se s ním nepotýkají.

Dělá to jako jeho předci

Firma si v celosvětovém měřítku vybudovala jméno na zásadní věci – zaměřuje se na přirozené postupy. Dbá na soulad s přírodou, na ekologii, na ochranu životního prostředí, na biosložky v provozu podniku.

„Pro mě to nebyla otázka volby, bylo to naprosto logické. Narodil jsem se ve tři sta let starém domě, který do dnešních dob ctím. A ten musel být postaven biologicky. Uvažoval jsem tedy od počátku stejně – budu to dělat jako moji předci,“ vysvětluje Balthasar Hauser svůj přístup, za který dostal už řadu mezinárodních cen.

V dobách, kdy nikdo netušil, že nějaký trend bio a eko přijde, stavěl majitel firmy jako první v Evropě biohotel přesně podle receptu rodného domu. A s obtížemi, protože stavební firmy tehdy nedokázaly jeho požadavkům snadno vyhovět.

„Začal jsem se orientovat biosměrem v době, kdy o tom nikdo ani neuvažoval. Byl to absolutní experiment. Málem nám stavba spadla na hlavu, protože stavební firmy tehdy netušily, jak biologicky stavět. Ale nakonec se to ukázalo jako velice úspěšný krok. Hosté byli nadšeni a rozvoj firmy nabral obrovské tempo,“ uvádí majitel.

Biohotel používá výhradně přírodní materiály – ovčí vlnu, biobavlnu, masivní dřevo neošetřené chemickými nátěry, hliněné cihly, matrace se slaměným jádrem. Většina potravinářských produktů, které mají hosté v hotelovém komplexu na stole, pochází z ­vlastní zemědělské produkce. Co nedodá statek Stanglwirt, získají majitelé od bio- sedláků z nejbližšího okolí. Náklady na dopravu jsou tak téměř na nule.

Ovce na střeše

U Hauserů se v zemědělské produkci nikdy nepoužívala chemická hnojiva nebo krmné směsi. „Dnes všichni hovoří o bioprodukci, o biosenu jako krmivu, ale to my tady máme už 300 let,“ objasňuje Hauser.

Současný majitel šel ve svém pojetí ekologie ještě dál. Jako první na světě nechal tenisovou halu zasypat hlínou, osil ji kompletně trávou a nechal na její střeše pást ovce. V ­osmdesátých letech minulého století také jako první hotel v Evropě zprovoznil Stanglwirt elektrárnu na biomasu.

Podnik se podílí na financování studní a škol v Etiopii. Aktuálně firma spolupracuje rovněž se Světovým fondem na ochranu přírody na řadě ekologických projektů. „Pro mě bio není jen nějaká marketingová nálepka. To je způsob uvažování, myšlení,“ doplňuje šéf firmy.

Klíčem k úspěchu podniku v ­dlouhodobém měřítku může být ale i na poměry hotelového byznysu nezvykle široká nabídka. Hotelovou branži v ­Evropě zahltily uniformní ubytovací kapacity velkých mezinárodních řetězců, kde se zákazníkům dostane sice kvalitního servisu, ale v omezeném množství a ­bez osobního přístupu. Ať zákazník přespí, nají se a na viděnou možná příště.

Ve Stanglwirtu se snaží o pravý opak. Čím déle se host zdrží, čím častěji přijede, čím více služeb hotelu využije, tím lépe.

V tomto ohledu věnuje firma maximální pozornost rodinám s dětmi. „Máme dětský klub, dětský vodní svět, dětský statek, programy pro děti,“ vypočítává Maria Hauserová.

Zákazníci mohou využívat wellnesové zařízení na ploše 12 tisíc metrů čtverečních s největším hotelovým slaným bazénem v Evropě. K ­dispozici jim je i šest set hektarů velký lovecký revír, osm venkovních tenisových hřišť a šest halových, první privátní chovná stanice lipicánů v Rakousku, vlastní tenisová, jezdecká, golfová a lyžařská škola, množství sportovních kurzů nebo dohromady čtrnáct kilometrů rybářského revíru.

Čas na Weißwurstparty

Majitelé lákají i na nevšední akce, jako je vánoční trh přímo u bran tři sta let starého hostince, setkání v ­oblasti kultury lidové muziky, kdy se do komplexu sjedou nejlepší zpěváci a hudebníci ze všech alpských zemí, nebo hranice přesahující Weißwurstparty u příležitosti lednového kitzbühelského sjezdu na hoře Hahnenkamm, kterého se pravidelně účastní známé osobnosti světového showbyznysu a lyžařské legendy.

To už je nabídka, kvůli které váží do hotelu cestu i zaoceánští hosté. Nejvíce návštěvníků přesto přijíždí z německy mluvících zemí.

Za poslední účetní rok 2017/2018 ve Stanglwirtu hosté strávili více než 121 tisíc nocí. „Nemůžeme si stěžovat, že bychom měli málo zájemců, nejsme dokonce ani nuceni brát objednávky prostřednictvím cestovních kanceláří nebo online portálů. Člověk se ale nemůže spoléhat na to, že to takhle zůstane navždy. Je potřeba být pořád ve střehu, tvrdě pracovat a snažit se být vždycky o krok napřed,“ doplňuje Maria Hauserová.

Podle úspěchů hotelu Stanglwirt se zdá, že úcta k odkazu předků spojená s nápady, poctivou prací a­ neústupnou snahou jít si za svým v souladu s okolní přírodou jsou tím správným receptem, jak budovat byznys. „Já jsem před padesáti lety neměl cíl, že budu jednou na nějakém seznamu nejlepších hotelů světa. Vůbec ne. Já jsem sedlák a ­chtěl jsem jen hostům přinést to, co podle mě bylo nejlepší, čemu jsem věřil. A být mimořádný,“ tvrdí Balthasar Hauser.

Vždycky jsem byl přesvědčený o své myšlence a podřídil jsem jí naprosto všechno, říká Balthasar Hauser, majitel bio hotelu Stanglwirt, který v posledních třech letech získal ocenění jako jeden ze sto čtyřiceti nejlepších hotelů světa.