Máslo za stovku, rohlík za 9 korun? Ceny ještě porostou, říká šéfka potravinářů

Podle průzkumů už šetří na potravinách zhruba čtvrtina vysokoškoláků, a lidí bez maturity celá polovina... Co vy?

Taky se snažím ušetřit a víc přemýšlet, co kupuji. Myslím, že takto už postupuje většina lidí. Což na druhé straně do jisté míry může omezit i plýtvání potravinami. V Evropské unii ročně ztratíme či vyhodíme potraviny v hodnotě neuvěřitelných 149 miliard eur (3,68 bilionu korun, pozn. red.), to je třikrát víc než roční rozpočet České republiky. Každopádně lidé budou podle mě víc zvažovat, jestli mají koupit deset rohlíků, zda by jim nestačilo pět. A jestli si koupí půl kila levného salámu, nebo radši 15 deka šunky vyšší kvality. Na tom se dá hodně ušetřit. Pandemie covidu změnila už to, že lidé doma začali víc vařit, kupují víc základních potravin. To je dobře, ale uznávám, že ne každý na to má čas.

Od vlády slyšíme jen výmluvy, že se s tím nedá nic dělat. Jak to, že si s tím ostatní státy uměly poradit?