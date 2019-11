Sázíme stromy a jsme uhlíkově neutrální, tvrdí moravský výrobce „parmazánů“

Italská rodina Brazzale se výrobě sýrů věnuje stovky let. Na Moravě podniká od roku 2000, kdy si lokalitu vybrala také díky vysoké kvalitě mléka ze zdejších farem. Sýry vyrábí také v domovské Itálii a v Číně. Kromě toho se věnuje chovu prasat a chovu masného skotu v Brazílii.

Právě v poslední, jihoamerické zemi podle svých slov vytvořila obrovské „zelené plíce“, které kompenzují emise z veškerých svých činností v místech, kde podniká. Došla totiž k závěru, že nestačí snížit emise ve svých výrobních cyklech pomocí šetrnějších technologií, investic a modernizace.

V projektu, na kterém několik let firma spolupracovala se dvěma brazilskými univerzitami, zalesnila stovky hektarů pastvin 1,5 milionem stromů eukalyptu a realizovala speciální druh farem, které nazývá Silvipastori. Mezi stromořadími, jako narýsovanými podle pravítka, se prohánějí krávy, chované na maso. Jako benefit firma zmiňuje zvýšení biodiverzity pastvin, zvýšenou produkci píce, eliminaci hnojiv a zmenšení potřebných ploch. Pastivy plní dvojí funkci: jako les i jako místo pro volný chov dobytka.

Skupina Brazzale si spočítala, že množství vysázených stromů stačí ke kompenzování všech jejích aktivit s negativním vlivem na životní prostředí: emise z produkce masa, zrání a chlazení sýrů, logistiky, balení, energetiky nebo využívání fosilních paliv. Potvrdila to nezávislá certifikační společnost DNV GL.

Zhruba 40 procent emisí Brazzale pochází z využívání energií, 20 procent z dopravy a 25 procent z chovu. Pro to, aby dosáhla uhlíkové neutrality, musela firma dlouhodobě modernizovat a inovovat své fabriky a veškeré procesy.

„Nebyly započítány pouze naše podniky, ale i některé služby, které provádíme externě,“ uvedl Piercristiano Brazzale, jeden ze tří bratrů rodinného klanu na tiskové konferenci. Všechny faktury včetně účtů za elektřinu a plyn firma přepočetla na ekvivalent oxidu uhličitého, aby zjistila svou uhlíkovou stopu. Ta loni dosáhla 45 tisíc tun ekvivalentu oxidu uhličitého. Zároveň poprvé celkové množství absorbovala, stromy absorbovaly 54 tisíc tun.

Efekt zalesňování je mimo jiné v tom, že vysázené stromy vstřebávají uhlík, produkovaný zvířaty.

Stromy eukalyptů na brazilských pastvinách rostou v několika řadách, přičemž mezi nimi je zhruba dvacet metrů volného prostoru pro zvěř. Ta se ale ráda ve vedrech schovává i ve stínu pod stromy. Stromy zároveň stíní i na volnou pastvu a pomáhají zadržovat vodu. Za šest až sedm let se vytáhnou do výšky 25 metrů, kdy se pokácejí a prodají. Přednostně míří jako palivo do průmyslových podniků a na stavbu ohradníků pro dobytek. „Pokud by tam neměli toto dřevo, použili by místo něj ropu,“ zdůvodňuje to Roberto Brazzale.

V České republice skupina takto sázet stromy nechce, model má podle prezidenta firmy smysl jen tam, kde společnost chová zvěř. „Toto v ČR není možné. Zdejší chovy potřebují stáje a dobytek se nemůže volně pást celý rok. Proto to pro naši práci z pozice chovatelů teď není zajímavé,“ dodal.

Výsledek téměř dvacetileté cesty chce zužitkovat i v marketingu. Na své výrobky umístí logo Carbon zero, které si firma vymyslela. Žádné oficiální logo zatím neexistuje.

Podle Brazzaleho není nutné kvůli dosažení uhlíkové neutrality snižovat výrobu. Ekonomika a ekologie jde ruku v ruce. Moravská sýrárna od roku 2000 vyrostla v počtu zaměstnanců ze 150 na 700 a produkce klíčového sýru Gran Moravia se zvýšila třikrát.