Brusel chystá daň z uhlíku. Zdražila by dovozy zboží z nezelených zemí

Evropská vize je součástí takzvané Zelné dohody, Green Deal. Ačkoliv má zatím dost nejasné obrysy, měla by být alternativou k opatřením, která se zabývají rizikem úniku uhlíku v systému obchodování s emisními povolenkami.



„Pokud budou ve světě trvat rozdíly v úrovni ambicí, zatímco EU bude zvyšovat své klimatické cíle, navrhne Komise ‚mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích‘ ve vybraných sektorech, aby snížila riziko úniku uhlíku v tom smyslu, že zatímco se v některých zemích CO 2 sníží, tak v jiných se zvýší),“ stojí v Zelené dohodě, která je ambiciózním plánem udržitelného rozvoje a ochrany klimatu v Evropské unii. Kontinent chce být do roku 2050 uhlíkově neutrální.

Mělo by jít o nástroj, který upraví ceny dovozu tak, aby přesněji odrážely skutečný obsah uhlíku.

Daň za neekologii

O mechanismu se mluví jako o dani, která má zabránit přenášení neekologické výroby do třetích zemí tím, že se zdraží dovozy z míst, která nesplní klimatické požadavky.

Detaily zatím nejsou známy, a to ani v návrhu na budoucí rozpočet EU pro období 2021–27, třebaže ten vizi rovněž zmiňuje. Podle nejnovějších informací z portálu IEG Policy by se však daň neměla vztahovat na potraviny a zemědělské výrobky.

Agentura Reuters dříve uvedla, že plán by se mohl zpočátku testovat v průmyslovém sektoru včetně ocelářství, výroby cementu a hliníku.

Kvůli dani na dovoz by se producenti ze třetích zemí přiblížili podmínkám pro výrobce z EU, kteří jsou součástí unijního systému obchodování s emisními povolenkami. Dovoz dotčeného zboží by zdražil a evropští producenti by na unijním trhu lépe konkurovali firmám ze třetích zemí.

Podle ekonoma Czech Fund Lukáš Kovandy tímto „clem“ může EU penalizovat například zboží z Číny, k jehož výrobě bylo emitováno příliš oxidu uhličitého.

Sporné však bude, jaké zboží takto zatížit. „Problematické je také to, podle čeho bude Brusel posuzovat jaké zboží a v jakém rozsahu uhlíkovým clem zatížit. Otevírá se tím další značný prostor lobbingu a případně i korupci, neboť míre zatížení uhlíkovým clem bude zřejmě vždy obsahovat nezanedbatelný podíl subjektivity a svévole,“ řekl.

Ze strany Bruselu půjde o určitou formu kompenzace vlastním výrobcům za dodržování přísnějších emisních norem, které jsou poměrně nákladné.

„V konkurenční výhodě se ocitá zboží z těch zemí mimo EU, které tak přísné normy neuplatňují. Svým zmíněným ‚pokutováním‘ chce Brusel tuto výhodu dováženého zboží zrušit. Jinak totiž by emisní a další environmentální normy znamenaly, že se EU ekonomicky střílí do vlastní nohy,“ řekl Kovanda. Podle něj to však povede ke zdražení zboží a uhlíkové clo z velké části zaplatí běžný občan.

Podle některých názorů by však takové opatření mohlo být v rozporu s pravidly Světové obchodní organizace. Konfliktu by mohlo předejít, pokud by se uhlíková daň týkala veškerého zboží a platila i pro evropské firmy. Jenomže to by zdražilo i jejich exporty a snížilo tak jejich konkurenceschopnost ve světě.

Evropská komise ujišťuje, že pravidla budou v souladu s požadavky Světové obchodní organizace. „Toto opatření bude navrženo tak, aby splňovalo pravidla Světové obchodní organizace a další mezinárodní závazky EU,“ uvádí dokument.