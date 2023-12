Výrobce sektů sází na nealkoholická vína. Chce tuto kategorii ovládnout

Ve společnosti Bohemia Sekt prodeje sektů v Česku od roku 2013 rostou, u tichých vín naopak poslední dva tři roky klesají. Pro výrobce šumivých vín byl z jeden nejúspěšnějších rok 2021, co se do prodejů týká. Bylo to však dané tím, že se během pandemie zavřely restaurace a většina konzumentů „své bublinky“ nakupovala v obchodech a vychutnávala více a častěji doma.

„Také letošní rok bude ovlivněný situací na trhu. Spotřebitelé mají vinou všeobecného zdražování hlouběji do kapsy než před covidem a před válkou na Ukrajině, a pokud se dostaneme na loňská čísla, bude to úspěch,“ říká ředitel Bohemia Sekt Ondřej Beránek.

Podle ředitele Bohemia Sekt se 30 procent prodejů šumivých vín uskuteční v prosinci, a to hlavně v jeho druhé polovině. „Rozhodující bude tradičně konec roku, i letos očekáváme prodej zhruba pěti milionů láhví, z toho přes čtyři miliony láhví sektů,“ říká Beránek.

Šumivá vína bez alkoholu

Bohemia Sekt je dlouhodobě lídrem kategorie šumivých vín s více než 50procentním podílem na trhu. Kromě sektů vyráběných tradiční charmatovou a klasickou metodou nabízí i šumivá vína bez alkoholu. Nealkoholických „bublin“ prodá přibližně milion láhví ročně, to ho řadí na pozici lídra tuzemského trhu, přičemž v nadcházejícím období plánuje tuto kategorii dále posilovat.

„Věříme v rostoucí potenciál vín bez alkoholu u všech spotřebitelů včetně milovníků vín. Ostatně na vinařských soutěžích se už objevují kategorie nealko vín, což bezpochyby přispěje k dalšímu růstu popularity. Vína bez alkoholu tak budou v našem portfoliu hrát stále důležitější roli,“ doplnil Beránek.

Aktuálně značka nabízí pět dealkoholizovaných produktů – kromě nejúspěšnějšího Bohemia Sektu ve variantách bílý a rosé i nealkoholické Mionetto od italské sesterské společnosti vyrábějící jednu z nejprodávanějších značek prosecca na světě. Portfolio doplňují dvě tichá vína španělského vinařství Freixenet.

Boj se suchem

Čím dál častěji vinaři bojují s nepřízní počasí. Pěstování vinné révy se stává složitější, hlavně kvůli dlouhodobým suchům, které poškozují rostliny a podepisují se na kvalitě a množství úrody.

Společnost tak zareagovala na tyto změny programem DoVinic.cz. V něm testuje udržitelnější vinohradnické postupy a metody boje se suchem. K hlavním aktivitám programu patří například osazování vinohradů hlubokokořenící směsí rostlin, která pomáhá zadržovat vodu v půdě a minimalizovat tak negativní dopad sucha na rostliny.

„Na základě získaných poznatků a výsledků z letošního roku jsme se rozhodli rozšířit výsadbu hlubokokořenící směsi až na sto hektarů našich vinic. Dál budeme sbírat data a vyhodnocovat dopady na révu a sklizeň a rádi se o ně podělíme s dalšími pěstiteli,“ uzavřel ředitel Bohemia Sekt Ondřej Beránek.