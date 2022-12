K silvestrovským oslavám patří bublinky. Vychutnejte si je správně

Před silvestrovským veselím je dobré dát láhev den předem do lednice na místo, kde nedochází k velkým otřesům během otevírání a zavírání dveří. Chybou je vkládat ji na poslední chvíli do mrazáku. „Mohlo by se to neblaze projevit na chuti vína. Pokud je vaše lednička přeplněna jídlem, zkuste láhev nechat v chladnější místnosti,“ radí Denisa Kolaříková, someliérka společnosti Bohemia Sekt.

Ideální teplota sektu při podávání je 4 a 6° Celsia. Pokud šumivé víno nedopijete, lze ho pít ještě druhý či třetí den po jeho otevření, ovšem za předpokladu, že je uzavřeno tlakovou zátkou.

Pro bublinky platí stejné pravidlo jako pro všechna vína, výběr správné sklenky hraje zásadní roli. U sektů sklenka ovlivňuje rozvoj perlení, vůni i samotnou chuť. Zpravidla lze sekt servírovat do tří typů sklenic – coupe, flétna a tulipán.

Coupe Sklenice inspirovaná poprsím

Říká se, že předlohou pro sklenku coupe [kup] bylo poprsí panovnice Marie Antoinetty. Jiná legenda zase praví, že původ má u ňader Madame de Pompadour. Ve skutečnosti však spatřila první coupe sklenka světlo světa o století dříve, v roce 1663.

Stylovost sklenky je však v rozporu s její praktičností a funkčností. „Coupe je druh sklenice, u které si musíte neustále dávat pozor. Stačí jeden neopatrný pohyb a víno se může velmi snadno vylít. Její větší nevýhodou je ale to, že v ní servírovaný sekt velice rychle ztrácí bublinky. Je příliš mělká na to, aby zachytila perlení, natož aby mu umožnila správně se rozvinout. To samé platí i pro vůně. Ty mají širší pole působnosti, což znamená, že ne vždy získáte plný zážitek a mohou vám uniknout některé z tónů,“ říká hlavní sommeliérka společnosti Bohemia Sekt Denisa Kolaříková.

Flétna Protáhlá elegance svědčí bublinkám

Úzké sklenky na vysoké stopce neboli flétny se pomalu draly na výsluní, až coupe zcela zastínily. Oblíbenými se staly zejména během společenských událostí, při nichž se šumivé víno nalévalo s větším předstihem před jeho podáváním. Protáhlá flétna udržela bez problémů bublinky uvnitř, což je ostatně její největší výhodou.

„Flétna vypadá elegantně a uchovává lépe perlení sektu. Umožní nám tak krásně si očima užít šumivou podívanou po delší dobu. Na druhé straně flétna s rovnými stěnami a úzkým okrajem nedává vyniknout komplexnosti chutí, má málo prostoru pro dýchání vína a rozvíjení jeho buketu,“ upozorňuje sommeliérka.

Tulipán Ideální proporce

Přestože milujeme půvab coupe a elegantní řetízky bublinek ve flétně, pro dokonalé vychutnání si šumivých vín je nejlepší tulipán. Sklenice ve tvaru tulipánu se vyznačuje širším středem a úzkou horní částí.

„Rozšíření sklenky umožňuje lepší provzdušnění vína a tím i lepší rozvinutí chutí a aromatických látek. Zúžení směrem k okraji zachycuje a uchovává aromata ve sklenici a soustřeďuje je více k nosu, abyste je mohli s každým douškem příjemně cítit. Podobně jako u flétny se i u tulipánu udržuje velké množství bublinek a nedochází k jejich rychlé ztrátě,“ uzavírá sommeliérka Denisa Kolaříková.