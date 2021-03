Z českého trhu se ztrácejí banky. Začíná přetahovaná o jejich klienty

Skupina PPF si namlouvá Moneta Money Bank a chce ji spojit s Air Bank. Raiffeisenbank posiluje o Equa bank a ráda by získala drobné klienty z odcházející ING. Už loni z trhu zmizela Wüstenrot. Proč najednou takový cvrkot na bankovním trhu? A co to přinese zákazníkům?