Banky riskují. Část výrazně překračuje limity na hypotéky, říká Mora z ČNB

Přestože Česko je uprostřed ekonomické krize, objem nových hypoték patrně dosáhne letos rekordu. O čem to vypovídá?

Domácnosti i firmy vstoupily do krize v poměrně dobré situaci, jsou slušně finančně vybaveny. A zároveň jsou zřejmě obezřetnější, což se u řady občanů projevuje tím, že nakupují nemovitosti. Myslí si, že je to dobrá investice. Jestli to tak skutečně je, to už je jiná věc. Ale lidé si nejspíš říkají, že v nejistých dobách je koupě nemovitosti jistota.