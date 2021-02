Nechceme stáhnout Monetu z burzy, říká finanční ředitelka PPF Jirásková

Proč jste vůbec nabídku Monetě dali? Co tím celým sledujete?

Myslíme si, že naše nabídka umožní vybudovat z Monety národního bankovního šampiona v rámci top 3 bank na českém bankovním trhu. Konsolidaci na tuzemském bankovním trhu považujeme nejen my za nevyhnutelnou a toto spojení tradičního s inovativním dává hluboký smysl.

A aby to bylo úplně jasné: počítáme s tím, že Moneta by nadále měla zůstat obchodována na pražské burze, a její akcie být dostupné nejen velkým investorům, ale i široké investorské veřejnosti.



Kateřina Jirásková Finanční ředitelka skupiny PPF.

Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze pracovala jako obchodnice s cennými papíry ve společnosti Conseq, do skupiny PPF nastoupila v roce 2000 jako manažerka portfolia.

Osm let řídila společnost Generali PPF Asset Management, kde měla na starosti investiční portfolio, které patří mezi největší ve střední a východní Evropě.

Zároveň odpovídala za výkonnost investic 27 firem patřících pod Generali PPF Holding ve 14 zemích, jejichž hodnota aktiv činila 15 miliard eur.

Má ráda hory, lyžování a literaturu.



Opravdu? Není cílem stáhnout Monetu z burzy?

Není. Ani v případě, že skutečně získáme v Monetě kontrolní podíl akcií, nemá PPF zájem navyšovat svůj podíl nad rámec toho, co v rámci diskutované transakce případně získáme. Bude-li transakce schválena a proběhne povinný výkup, odhadujeme, že se náš celkový podíl bude pohybovat zhruba někde mezi 50 - 60 procenty. Úplně přesně to předem nejde říct, záleží na výsledku dobrovolného odkupu, transakce samotné a případného povinného odkupu. Považujeme za správné mít v portfoliu tento typ likvidního aktiva, z tohoto úhlu pohledu to znamená obchodované.

Proč tedy děláte dobrovolnou nabídku odkupu akcií? Proč vám nestačí fúze Air Bank a Monety, která by vám přece automaticky ve výsledku dala dostatečně velký akcionářský podíl, abyste banku mohli reálně kontrolovat?

Dobrovolnou nabídka odkupu akcií děláme, abychom podpořili náš návrh na spojení aktivit obou bank a českého a slovenského Home Creditu. Naším cílem není skoupit co nejvíc akcií, nýbrž nalézt co největší podporu pro spojení Monety s Air Bank a spol. Není cílem ani ovládnutí valné hromady, jak někteří tvrdí. Je to tak, že dáváme těm akcionářům, kteří s fúzí nesouhlasí, okamžitě možnost svůj podíl prodat za odpovídající cenu.

Akcionářům nabízíte 80 Kč za akcii. Je to fér? Analytici ji hodnotí výš. A to vzhledem k růstovému potenciálu banky.

Tak to je na dlouhou a hodně odbornou debatu. Cenu 80 korun považujeme za odpovídající. Jde téměř o 35 procent vyšší cenu ve srovnání s šestiměsíčním průměrem, a jde o téměř dvacetiprocentní prémii proti zavírací ceně před oznámením naší nabídky.

Namítnu, že akcie v současnosti zažívají růstové období.

Je nutno říci, že pokud se s Monetou dohodneme na spojení, podepíšeme příslušné smlouvy, a získáme souhlas valné hromady a potřebná regulatorní povolení - což je proces na několik měsíců - bude určitě následovat povinná nabídka všem akcionářům Monety na odkup jejich akcií. To nám nařizuje zákon. A cena při povinné nabídce odkupu, ve skutečnosti nebude moci být pod cenou, kterou nabízíme teď v rámci dobrovolného výkupu. Nepředpokládáme ani její významné navýšení v rámci povinného výkupu. Pokud tedy bude transakce dohodnuta a schválena, každý akcionář bude mít možnost prodat své akcie za cenu 80 Kč/akcii.

Tady se možná dá citovat z už v pátek zveřejněného stanoviska Monety, kde se objevují i cílové ceny analytiků a jejich medián je 81 korun. Plus se tam objevuje i vážený průměr v jak vy říkáte růstovém trhu. Měsíční průměr je nějakých 70 korun, dvouměsíční potom 68. Já osobně jsem počítala šestiměsíční 59 a 50. Z tohoto úhlu pohledu mi tedy přijde 80 korun odpovídajících.



Má PPF informace, kdo prodal americké bance Goldman Sachs více než sedmiprocentní podíl v Monetě a za kolik? Pokud ano, je z toho plynoucí ocenění Monety v souladu s oceněním, jaké jí přisuzuje PPF?

Nemáme, ani ho mít nemůžeme. To bychom museli mít seznam akcionářů a detailně ho zanalyzovat. Já předpokládám, že toto se na úrovni Monety může dít, u nás se to neděje.

S námi jako PPF to nesouvisí, může to potenciálně souviset s celou transakcí. To nemůžeme vyloučit a dá se to logicky spojovat. Na druhou stranu Goldman Sachs je dravá investiční banka a PPF, pokud dojde k transakci, je z toho úhlu pohledu spíše stavitel. My tu transakci nenavrhujeme proto, abychom se nějak chovali v rámci akcionářské struktury. Jak jsem říkala na začátku, podle nás může vzniknout poměrně inovativní a veliká banka na českém trhu, která je vlastněna jinou investorskou základnou než je tomu v případě velkých českých bank vlastněných majoritně bankami ze zahraničí.

Řada kritiků vaší nabídky tvrdí, že navržený poměr přeceňuje Air Bank. Proč si myslíte, že je nabídka v pořádku?

Jak víte, o možnosti spojení se jednalo už před dvěma, třemi lety. Tehdy nešlo o strategické spojení, ale o přímý prodej našich aktiv za peníze. Jednání selhala na kupní ceně, neboť Moneta nevěřila, že Air Bank plus český a slovenský Home Credit a Zonky jsou schopni splnit ambice vlastního business plánu. My jsme to však dokázali a Air Bank je dnes mnohem dál ve svých výsledcích i plánech, což se mimo jiné projevilo i ve zvýšeném zájmu potenciálních investorů o její koupi.

To mluvíte striktně o výsledcích Air Banky za první pololetí 2020.

Jiné jsme zatím nezveřejnili. Budeme je zveřejňovat postupně. Jen příkladem, Air Bank má dnes 865 tisíc klientů a jen za loňský rok i přes omezení způsobená Covidem získala 84 tisíc nových. Ti jsou zároveň velmi aktivní a hojně využívají digitální kanály. To umožňuje velmi efektivní fungování a odrazilo se to i v nárůstu zisk. Z výsledku 492 milionů korun v roce 2017 se v roce 2019 čistý zisk více než ztrojnásobil na 1 549 milionů. Vidíme tak růstovou trajektorii nejen v počtu klientů ale i v profitabilitě.

Zároveň je naše klientská báze velmi atraktivní do budoucna, protože máme klienty výrazně mladší, než je průměr trhu. A jak budou naši klienti stárnout, tak postupně u nich vznikne potřeba po dalších produktech. Ať už půjde o hypotéky nebo nějaké formy investic.



Nejde jenom o Air banku, spolu se Zonky (Benxy) a Home Creditem mají například 19% tržní podíl ve spotřebitelských úvěrech. Otázkou je, jak jsou tyto společnosti do budoucna stabilní? Skončí Zonky a Home Credit za loňský rok v černých číslech?

Já Vám k tomu nemůžu nic říct, protože máme na úrovni mateřské společnosti vydané dluhopisy. Takže výsledky loňského roku nemůžu komentovat, než proběhnout audity. Ty budou někdy na začátku března. Hodnota těchto firem není jen klientská základna a to, že vydělávají. Zároveň okupují přední místa v testech zákaznické přívětivosti či indexu zodpovědného úvěrování. Home Credit a Benxy jsou součástí nabídky, na to se v komentářích pořád zapomíná.

Námi navrhované exchange ratio pro spojení s Monetou vychází z čísel a faktů, nikoliv tužeb a přání. Budeme se snažit management Monety přesvědčit, že náš názor na hodnotu Air Bank je oprávněný a podložený průkaznými fakty a finančními výsledky. V rámci due diligence pak Monetě zpřístupníme veškeré požadované informace, aby se o tom sama přesvědčila. Moneta si ostatně teď při jednání udělá svůj názor, tak vyčkejme na výsledek.

Nezdá se Vám ale, že Moneta je v tomto srovnání ale stabilnější?

Nelze jednoduše aplikovat stejná kritéria ocenění pro Monetu i Air Bank. Moneta je zavedená konzervativní banka s omezenou možností organického růstu. Minimálně ve srovnání s Air bankou. Ta je mladá, dynamická digitální banka s velkým potenciálem růstu, ale i s tím souvisejícími riziky. Z hlediska ocenění přece taky nelze pohlížet stejným způsobem na kamenné obchody a e-shopy. Tam byste pravděpodobně v pohledu oceňování použil jiná kritéria. Když to hodně zjednodušuji.

A co obvinění, že veškerá profitabilita Air Bank je dána jen obchody se spřízněnými subjekty v rámci skupiny PPF.

Žádné záhadné či nestandardní obchody se subjekty ze skupiny PPF neexistují. Air Banka se sice v omezeném rozsahu podílí s mnoha jinými bankovními partnery na financování Home Creditu, ale za naprosto běžných komerčních podmínek. Z pohledu Home Creditu je Air Bank pouze jedna z mnoha z jeho financujících bank, nic víc. Všechny obchody se navíc povinně reportují České národní bance. Velká část skupiny PPF je regulována jako by to byla evropská banka. A my jsme hodně dohlížení. Skupina PPF je v ČR totiž takzvaně jiná systémově významná instituce, takže na nás platí zpřísněná bankovní regulace. A platí to samozřejmě logicky i pro Air Bank.

Co se stane, když akcionáři Váš plán na spojení odmítnou?

Pokud nebude spojení Monety a Air Bank pro akcionáře Monety atraktivní a neschválí jej, PPF zůstane v Monetě v pozici minoritního investora. A upřímně? Zůstaneme tam za dost vysokou pořizovací cenu, neboť cena na burze před uveřejněním naší nabídky byla 67 korun. A to pro nás rozhodně není nijak sexy varianta, ale jsme s ní srozuměni. Může to tak dopadnout, to je naše riziko.

A když vše doběhne budete v Monetě dělat nějaké personální změny? Přece jen PPF není typ pasivního investora.

Široká investorská veřejnost se shodne na tom, že Moneta je výborně řízená banka. PPF nehodlá požadovat při vyjednávání podmínek transakce s Monetou žádná zvláštní práva týkající se našeho zastoupení ve vedení banky, či management jakkoliv omezovat.

Diskuse o managementu není na stole. Vždy se budeme snažit mít ten nejlepší tým nejen z pohledu každodenního řízení, ale i z investorského pohledu.

A jakékoliv případné obchody mezi Monetou a skupinou PPF budou v budoucnosti samozřejmě probíhat na čistě komerční bázi za standardních tržních podmínek a budou logicky podléhat právnímu režimu obchodů se spřízněnými osobami. To si ČNB i ostatní akcionáři určitě pohlídají.

Popisujete to celé tak, že vlastně není žádný problém. Proč se tedy kolem Vaší nabídky strhlo tolik negativních komentářů?

Obecně jsme rádi, že náš návrh vzbudil takovou pozornost v investorské komunitě. Cenné jsou pro nás i negativní komentáře. Vycházejí ale často z neúplných, či dokonce nepravdivých informací, chybné či nedostatečné analytické práce, a občas je za nimi dokonce nějaký jiný, většinou obchodní, zájem.

On ten úhel pohledu je vždycky asymetrický. Když půjdete do restaurace a budete spokojení, tak se o to podělíte v malém počtu případů. Naopak když vám vážně chutnat nebude, tak se pochlubíte. Ti nejvíce nespokojení budou nejvíce slyšet a vidět.