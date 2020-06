Babiš a Schillerová si volali s opozicí kvůli deficitu, hledali podporu

„Mluvili jsme o tom návrhu rozpočtu, s deficitem 500 miliard a vysvětlovali jsme, jak ten rozpočet byl sestaven. Získali jsme stanovisko opozice k tomu návrhu. Je to založené na investicích, my zkrátka se z krize musíme proinvestovat,“ řekl premiér na tiskové konferenci po zasedání vlády.

„Rozpočet potřebujeme schválit, protože pokud bychom ho teď neschválili, pak bychom nemohli třeba vyplatit příspěvek obcím,“ dodal Babiš.

Samotný schodek u opozice rozpaky nevzbuzuje, poslanci se však pozastavili nad nejasnou strukturou posledního návrhu. „Výše schodku mě nepřekvapila. Ale 137 miliard do rozpočtové rezervy bez pádného udání, kam ty peníze poputují, opravdu podpořit nemohu,” řekl iDNES.cz Miroslav Kalousek (TOP 09), který zastával post ministra financí během minulé finanční krize .

Podobné stanovisko zaujala i Věra Kovářová (STAN). „Na začátku jsme říkali, že bychom klidně podpořili i vyšší schodek, než původně navrhovaných 200 miliard. Bylo by tomu ovšem tak jen v případě, že bychom si byli jistí, že peníze pomohou rozjet ekonomiku. To se však zatím neděje a z rezervních 137 miliard je jen u 40 z nich jasné, kam poputují. Zbytek není rozepsán, není odůvodněn a to vážně nepodpořím,” uvedla Kovářová pro iDNES.cz

„My k tomu odpovíme, dodáme detaily, které chtěli vědět, odzněly tam nějaké návrhy, nad kterými se zamyslíme. O tom budeme asi vyjednávat. Předpokládám, že v úterý Sněmovna bude projednávat ten návrh rozpočtu. A bylo by velice špatné, kdyby nebyl schválen,“ uzavřel premiér.

Původně byl pro rok 2020 schválen rozpočet se schodkem 40 miliard korun. Po ekonomických restrikcích, nárůstu výdajů na pomoc firmám i jednotlivcům a následném výpadku daňových příjmů byl už dvakrát novelizován. Nejprve Sněmovna odsouhlasila zvýšení deficitu na 200 miliard, následně na tři sta miliard.