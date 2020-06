KSČM chce změnit podmínky pro vládu, Schillerová ji žádá o podporu rozpočtu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Filip iDNES.cz řekl, že podmínky, které jeho strana vládě, budou „zásadně věcné“, nikoli personální.

„Měli jsme sedm základních bodů pro toleranci vlády a těch sedm bodů nijak nepočítalo s tím, že přijde krize, která byla pandemií způsobena, tak zvažujeme, že budeme jednat i o změně těch sedmi bodů dohody o toleranci,“ uvedl šéf komunistů. Konkrétnější být zatím nechtěl, uvedl ale, že již řekl předsedovi vlády Andreji Babišovi, že nové podmínky ze strany KSČM mohou vzejít z jednání ÚV KSČM v druhé polovině června.

Předsedkyně rozpočtového výboru za KSČM Miloslava Vostrá za důležité označila, jak bude zajištěno financování zdravotních a sociálních služeb.



Jen vyšší schodek nepomůže ekonomice, řekl Filip

Vláda v pondělí znovu zvýšila letošní schodek státního rozpočtu, a to na rekordních 500 miliard korun. Novou výši schodku bude muset schválit Sněmovna. Původně vláda letos počítala se schodkem 40 miliard, pak ho kvůli koronaviru už dvakrát navýšila zatím na 300 miliard korun. Ukázalo se ale podle vláy, že to nebude stačit, a tak schodek zvyšuje potřetí.



Komunisté mají ale výhrady. „Nejsme přesvědčeni, že samotné zvýšení schodku může přinést nastartování ekonomiky, když nebude jasno, kam ty prostředky budou směrovány,“ uvedl lídr KSČM.



„Mám čísla jasná, budeme se bavit o rozpočtu, o plnění toho současného schváleného, proč jsme museli už teď předložit další novelu, na co se použila rozpočtová rezerva, do posledních sto milionů a pak ukážu, co máme připravené za další dotační programy, kam chceme investovat. Já si myslím, že určitě zaujmu některými věcmi a pak se ještě budeme bavit o kompenzačním bonusu pro obce,“ řekla Schillerová při příchodu na jednání vedení komunistů.



KSČM toleruje menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD a její poslanci hlasují pro klíčové vládní návrhy. „Za chvíli tu bude rozpočet 2021 a zase přirozeně budu žádat podporu, protože nikdy jako ministryně nedopustím, aby tato země, zvlášť v nejtěžší krizi v historii, měla rozpočtové provizorium,“ řekla už ve čtvrtek v Senátu novinářům Schillerová.

Komunistům vadí plošný příspěvek obcím, jak ho plánuje vláda. Ta tento týden navrhla, že by každá obec měla dostat 1 200 korun na každého obyvatele. Vláda s tím přišla po protestech obcí a opozice, že je kompenzační bonus OSVČ a malým společnostem s ručením omezeným vyplácen tak, že kvůli tomu obce a kraje přicházejí o část peněz z výběru sdílených daní.



Malým obcím, do 3 000 obyvatel, by komunisté příspěvek 1 200 korun na obyvatele přiznali. Větší obce podle nich dosáhnou na dotace, nejen z centra, ale i z krajů. Vostrá by jako řešení navrhovala navýšení rozpočtu krajů tak, aby mohly obcím peníze rozdělovat, například na opravy silnic či sociální služby.