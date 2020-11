VIDEO: Tajemný Vladař. Rozsáhlé keltské hradiště v Česku zničil požár

Pozornost na Vladaři (693 m) v jižním předpolí Doupovských hor dodnes přitahují zbytky mohutných valů, které dokládají prastaré osídlení. Kdo tam žil? Keltové! Vladař lákal první obyvatele už od počátku věků. Podle archeologů se zde nacházelo jedno z největších a nejstarších keltských hradišť v Čechách.

Přestože historie osídlení nad říčkou Střelou by mohla zasahovat až do střední doby bronzové (cca 1300 let př. n. l.), odborníci se vydali tajemné hradiště důkladně zkoumat až v 21. století. A výsledky je překvapily. Archeologové podrobně prozkoumali zbytky valů a nakonec objevili v roce 2010 také zachovalé dřevěné konstrukce, podzemní cisterny.

Objevu nesmírné historické hodnoty předcházela náhoda. V roce 1980 dostal bagrista příkaz, aby na úpatí bájné a nesmírně zajímavé hory Vladař na Žluticku vyhloubil pro zdejší pionýrský tábor rybníček. O mnoho let později přiznal, že bagrem vyházel ze země spoustu dřevěných roubených konstrukcí a staveb, které nedokázal identifikovat. Přečtete si: Na vrchu Vladař našli archeologové 2500 let starou keltskou cisternu.



Vědci mimo jiné prokázali, že vrcholek Vladaře byl nejvíce osídlen 400 až 200 let před Kristem. „V exponované poloze opevněné akropole žili zřejmě rovněž příslušníci tehdejší společenské elity. Opevněný areál na Vladaři s bohatými výskyty zlata v okolí se tehdy stal významnou sídelní aglomerací s velkým počtem stálých obyvatel a tvořil zřejmě významnou zastávku na délkové obchodní cestě,“ uvádí web Památky a příroda Karlovarska.

Tajemný Vladař Vrcholové partie hory jsou od roku 1969 chráněny jako přírodní rezervace Vladař. V roce 2004 byla rezervace rozšířena a dnes má rozlohu 227,1 ha. Na severním svahu se nachází památník připomínající zdejší úspěšnou husitskou obranu v roce 1421.

Na vrcholové plošině se nachází malé rašelinné jezírko.

Při výletu sledujte červenou turistickou stezku mezi obcemi Vladořice a Záhořice.

Určitě nevynechejte místní naučnou stezku. Podrobnosti najdete zde.



Při výzkumu byly nalezeny také stopy po požáru, který celé hradiště zničil. Co bylo jeho příčinou, se už asi nikdy nedozvíme.



Hora byla později znovu osídlena, ale už nikdy nedosáhla takové slávy. Snad jen v dobách husitských, kdy se na Vladaři tři dny bránil Jan Žižka vojskům Panské jednoty.