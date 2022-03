Jarní pobyty s iDNES Premium. Předplatitelé mohou využít slevy v hotelích

Po dvou úspěšných sezónních projektech České léto přichází iDNES Premium také s nabídkou jarních lákadel. Speciální nabídka přináší slevy a soutěže o ubytování v turisticky atraktivních destinacích České republiky.

1 Výhodné ubytování v Praze na Andělu

Jednu noc zdarma při ubytování mohou čtenáři získat v OREA Hotelu Angelo, což je business hotel na pražském Andělu. Je známý barevnými designovými pokoji a apartmány i vyhlášenou kulinářskou nabídkou a stylovým jazzovým barem.

2 Krásný hotel u Pražského hradu

Jednu noc zdarma ke dvěma zaplaceným lze získat také v OREA Hotelu Pyramida. Stojí na pražském Strahově pár minut chůze od Strahovského kláštera, Lorety, Pražského hradu a Malé Strany. Součástí hotelu je také bazén, sauna nebo fitness centrum.

OREA Hotel Pyramida Praha

3 Slavný hotel Imperial v Karlových Varech

Pokud by čtenáři raději zamířili do Karlových Varů, ubytovat se mohou se slevou 30 % ve slavném Hotelu Imperial, což je jedno z nejkrásnějších a nejluxusnějších ubytovacích zařízení ve městě. Má bohatou historii, která sahá až do roku 1912 a v době karlovarského filmového festivalu se tam ubytovává řada hollywoodských hvězd.

4 Ubytování i procedury ve Spa Resortu

Se slevou 30 % se lze ubytovat také ve Spa Resortu Sanssouci. V bývalé zemědělské usedlosti z 19. století vyrostl na okraji Karlových Varů moderní lázeňský komplex. Sleva platí i na lázeňské procedury.

5 Soutěž o dvě noci v Imperialu

Členové iDNES Premium mohou i zkusit štěstí a získat pobyt zdarma. Ubytování na dvě noci v pokoji superior je možné v karlovarském Hotelu Imperial. Stačí odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí.

6 Noc v hotelu a akvapark na dva dny zdarma

Druhou možností ubytování zdarma je jedna noc v Aquapark Hotel Prague, který přímo navazuje na největší český akvapark v pražských Čestlicích. Součástí výhry jtaké dvoudenní vstup pro celou rodinu do akvaparku.