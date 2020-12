Český výletník: cesty po Česku v roce 2021. Zkuste třeba měsíční Riviéru

Žaltman

Rozhleden je už víc než dost, ale stejně je máme rádi a na každou novou chceme s chutí vylézt. I v poslední době přibylo pár nových. Významnou novinkou na rozhlednové mapě Čech je věž na Žaltmanu v Jestřebích horách, která nahradila vysloužilou a spadlou předchozí rozhlednu před třemi měsíci. Byla otevřena 24. září 2020.

Žaltman. Když se to vysloví, představím si vždycky jako prvního Žalmana, smutnou postavu z Jiráskova F. L. Věka, co měl tu Bibli kralickou za trámem, anebo folkaře Pavla Lohonku Žalmana. Tak ten kopec je ale Žaltman (740 m n. m.), původně Žaleman, takže to jméno se žalem asi nějak souvisí.

Leze se na něj nejlépe z Malých Svatoňovic (3 km). Věž na vrcholu je jednoduchou kovovou konstrukcí, ale má tu výhodu, že je volně přístupná kdykoli – ve všech stupních systému PES.

Mohl jsem si ji zařadit do své sbírky „rozhleden, ze kterých není nic vidět“. Byla mlha, že by se dala krájet, a ježatá námraza na zábradlí, že to bylo skoro umělecké dílo. Já hleděl do mlhy. Takový zážitek je skoro meditativní. Kdyby bylo hezky a ne meditativní mlha, byly by vidět Adršpašské skály i Krkonoše.

Jak je zvykem, schody si mohli „koupit“ zájemci za finanční příspěvek na rozhlednu a je tam i schůdek s krásným nápisem „Pro Janičku Tomkovou s láskou táta“. Hezký nápad, koupit dcerce schod na rozhlednu.