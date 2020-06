Jízda do srdce České Sibiře. Malebnou krajinu si na kole zamilujete

Nejprve trasa z Votic vyšplhá na nejvyšší horu okresu Benešov – Mezivrata, odkud vás lesní cesty přivedou do Miličína ležícího v centru České Sibiře. V obci a jejím okolí se nachází spousta zajímavostí – zajímavá skála Miličínský lev, rozhledový vrch Kalvárie s kaplí Utrpení Páně a křížová cesta, za horkých dní se pak můžete vykoupat v čisté vodě zatopeného lomu.

Pak okruh pokračuje po vedlejších silničkách do Mladé Vožice s nedalekou zříceninou hradu Šelmberk. Na cestě zpět do Votic vás čeká rozhledna Kovářka s muzeem kovářství, obec Neustupov se zámkem, největší středočeskou lípou a nedalekým židovským hřbitovem.

Pokud je pro vás 45 km na kole příliš, můžete si trasu podle chuti zkrátit, takže výlet lze absolvovat i s dětmi. Jakmile však jednou vyrazíte, určitě se vám nebude chtít přírodu České Sibiře a Kraje blanických rytířů opustit.

Z Votic na nejvyšší horu okresu Benešov

Votice leží na hlavním silničním i železničním tahu Praha – Tábor, jako výchozí bod je tedy toto městečko s necelými pěti tisíci obyvatel dobře dostupné. Votice jsou považovány za vstupní bránu do oblasti České Sibiře a to, že leží i v regionu Kraj blanických rytířů, dokazuje pomník blanických rytířů před barokním kostelem svatého Václava s vyhlídkovou věží Václavka.

Šplhání do výšek však na výletníky čeká i za branami Votic, z údolí Bystrého potoka je totiž třeba vystoupat k nejvyššímu vrcholu benešovského okresu a Miličínské vrchoviny, kterým jsou 713 metrů vysoká Mezivrata. Vyrážíme po asfaltové cestě, která kopíruje hlavní silnici E55 a u Hostišova přechází v měkčí lesní cesty.

Přes osadu Buchov s pastvinami koní přijíždíme pod vrcholek Mezivrat. Na zalesněném vrcholu kdysi stávala vyhlídková věž, později byla nahrazena televizním vysílačem.

Pastviny u samoty Buchov

O pěkný rozhled nepřijdeme, hezké cesty nás lesy dovedou k Miličínu, nad kterým se zvedá vrch Kalvárie s kaplí Utrpení Páně a křížovou cestou. Vyhlídka nad lomem skýtá hezký pohled na krajinu Miličínska, pohledy z Kalvárie jsou částečně zarostlé.

V srdci České Sibiře

Fyzicky nejtěžší část celého výletu máme za sebou a můžeme si začít užívat krajiny kolem sebe. Na rozhraní středních a jižních Čech, v širokém okruhu okolo Miličína, leží zajímavý ostrov kopcovité krajiny s rybníky, loukami, poli a pastvinami, který nese pojmenování Česká Sibiř. Za pojmenování Česká Sibiř může zdejší nezvykle drsnější podnebí, čehož si všiml novinář a spisovatel Jan Herben, když jej v Hostišově v předjaří roku 1907 překvapila sněhová vánice.

Obec Miličín leží v pomyslném srdci České Sibiře, v nadmořské výšce 617 metrů, v mělkém sedle mezi vrchy Kalvárie a Šibeník. Obcí vede hlavní silnice E55 z Prahy do Českých Budějovic, jen málokdo tady zastaví, přitom obec i její okolí za krátké zastavení rozhodně stojí.

Skála, zvaná Miličínský lev

Zajímavá pověst se vztahuje k nedaleké skále zvané Miličínský lev. Když družina knížete Václava putovala k Blaníku, následoval je také lev. Zvíře však nesestoupilo s rytíři do podzemí, ale zůstalo pod horou Kalvárie, kde hlídá, zda se k naší zemi nepřibližují nepřátelé. Za tu dobu jeho hříva a srst ztvrdly na kámen, jen jeho věrné srdce stále vytrvale tluče.

Jihočeský Salzburg a hrad Šelmberk

Z Miličína je to 12 kilometrů po vedlejších silnicích do Mladé Vožice. Pokud by 45 kilometrů bylo pro vás moc, můžete to vzít zkratkou přes Oldřichov, případně jet z Miličína rovnou do Jiřetic. V tom případě neuvidíte nejenom Mladou Vožici, ale také hrad Šelmberk či rozhlednu Kovářka.

Cesta k Mladé Vožici plynule klesá a u Těmic se připojuje k naučné stezce Stříbrná osmička. Jak název stezky napovídá, pohybujeme se v kraji těžby stříbra a stezka v kraji mezi Mladou Vožicí a Ratibořskými horami opisuje velkou osmičku.

Mladé Vožici se pro polohu ve zvlněné krajině, zaniklý hrad a kapli na návrší také přezdívá Jihočeský Salcburk. Namísto Salzachu sice v podhradí protéká mnohem skromnější říčka Blanice, když se rozhlédneme kolem, tak při troše představivosti musíme uznat, že krajina kolem tohoto jihočeského městečka své kouzlo jistě má.

Mohutná věž hradu Šelmberk slouží jako rozhledna.

Pouhé dva kilometry od Mladé Vožice se na skalním ostrohu nad Blanicí tyčí mohutná věž hradu Šelmberk. Věž slouží jako rozhledna, ze které se otevírají výhledy na celé Mladovožicko a vrcholy Mezivrata a Velký Blaník. Hrad je součástí Historicko řemeslně vzdělávacího centra, v průběhu roku se zde konají semináře nebo řemeslné dílny.

K největší lípě středních Čech

Mostek přes Blanici v podhradí Šelmberku je nejnižším bodem výletu, odtud nás čeká pozvolné stoupání k Neustupovu. Naším dalším cílem je rozhledna Kovářka v Moravči, kterou v roce 2011 postavil na své zahradě místní kovář, pan Dobeš.

Návštěvu máme domluvenou telefonicky a poté, co nás majitel zasvětí do historie místa a zazvoníme na zvon štěstí, vystoupáme na kamennou stavbu s kruhovým rozhledem. Z oken ve výšce 13 metrů zahlédnu kromě jiného vrchol Blaníku, pěkný pohled máme i na vesničku Moraveč, kde se rozhledna nachází.

Rozhledna Kovářka stojí v obci Moraveč.

Do Neustupova stoupá silnice č. 124, sice tu není velký provoz, my přesto raději uhýbáme na vedlejší cesty a do Neustupova směřujeme přes Vrcholtovice a samotu Bučina.

Neustupov leží v hezké krajině pod vrcholem Mezivrat, ve výšce 550 metrů. Asi nejzajímavější památkou tohoto městyse je románský kostel Nanebevzetí Panny Marie s hranolovou kamennou věží. Za zdí v přilehlém a nepřístupném areálu zámku zahlédneme mohutnou korunu Kaplířovy lípy, která je největší lípou velkolistou ve středních Čechách.

Zájemci o významné stromy mohou navštívit nádherný solitérní Votický javor na Šibeničním vrchu u Votic. My se cestou z Neustupova k Voticím ještě zastavujeme u starého židovského hřbitova, ukrytého v lese nedaleko silnice.

Následně se rozhodujeme pro poslední terénní vložku a pokračujeme po modré značce lesní cestou do Větrova a pak už po silnici do Votic, kde se okruh uzavírá.