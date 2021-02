Český lyžařský boom v Bulharsku. Prověřili jsme, jaké tu mají podmínky

Může se hodit Bulharská měna, leva, je pevně svázaná s eurem, za které v dobrých směnárnách dostanete 1,952 leva, ale v lyžařských destinacích o několik procent méně. Místní, celkem pitelné, pivo Kamenica pořídíte ve výdejním okénku na svahu za 5 až 6 leva (65 až 80 Kč) v závislosti na nadmořské výšce. V obchodě, pro ilustraci, stojí pod dva leva a plechovka Budvaru asi 2,40 leva (32 Kč). Svařené víno se pohybuje mezi 5 až 10 leva (65 až 130 Kč), ale u výdejních okének s nejvyšší cenou příliš mnoho zájemců není. Káva stojí kolem 2,5 leva (35 Kč) a polévky, včetně místní držkové s česnekem a drcenou paprikou, od 5 do 9 leva (65 až 120 Kč). Pizzy a ostatní pokrmy se pohybuji v cenách našich restaurací střední cenové kategorie. S cenami ski pasů je nejlepší se seznámit na webových prezentacích lyžařských středisek. Stránky Borovce zde, Bansko zde. Všeobecně je Borovec o něco levnější než Bansko. A na konec jedna perlička: v Bansku děti do sedmi let a super senioři nad 75 let zaplatí za jednodenní permanentku 1 leva (13,50 Kč) oproti ceně 70 leva (945 Kč) za dospělého lyžaře.