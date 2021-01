Češi objevili, kam na lyže. Místo Alp míří do Bulharska, nepotřebují test

Milovníci zimních sportů v současnosti zažívají těžké časy, sjezdovky v Česku jsou na neurčito uzavřeny. Mimo provoz je také většina alpských lyžařských středisek, kam každoročně míří desítky tisíc Čechů. Sjezdovky, které jsou v Alpách v provozu, jsou pak přístupné jen s negativním testem na koronavirus. Češi proto hledají alternativu.

„Zájem o lyžařské dovolené v Bulharsku se zvýšil. Cestovní kanceláře tam dokonce vypsaly letecké a autobusové zájezdy. Někteří lidé sice letos lyže vzdali, jiní však vyhledávají lokality, které nejsou tak známé, ale nabízí kvalitní lyžování. A Bulharsko takové je,“ řekl iDNES.cz Papež.

Cestovní kanceláře na zvýšenou poptávku reagovaly navýšením počtu zájezdů. „Na konkrétní počty lidí je ještě brzo. Zájezdy se tam prodávají teprve 10 dní. Lidé také čekali na to, jestli Rakousko prodlouží restrikce, což se nakonec před pár dny stalo. Budou to desítky autobusových zájezdů a stovky klientů pak poletí letecky,“ upřesnil Papež.



Ministerstvo zahraničí pro iDNES.cz potvrdilo, že Češi při cestě do Bulharska i zpět nepotřebují potvrzení o negativním testu na covid-19. Resort však cestování s výjimkou nezbytných cest nedoporučuje.

Autobusem z Česka za 16 hodin

Lyžařské sjezdovky jsou v Bulharsku především na jihozápadě země. Do Banska, jednoho z největších středisek v zemi, trvá cesta autem z Brna okolo 12 hodin. „Cesta tam i zpět je bez testů, středisko normálně funguje, je poloprázdné, hotely fungují a lyžařské podmínky jsou pohádkové,“ řekl mluvčí cestovní kanceláře České kormidlo Aleš Kotek.

Společnost se přitom specializuje na lyžařské zájezdy do Itálie, v současné situaci se však rychle přeorientovala. „Poptávka po lyžování je teď obrovská, problém je, že v Itálii jsou střediska zavřená minimálně do poloviny února. V pondělí jsme tak narychlo spustili prodej zájezdů do Bulharska a už máme více než 500 potvrzených rezervací.“

Takový zájem podle něj cestovní kancelář neočekávala. Do karet hraje lyžování v Bulharsku také to, že téměř až do střediska Bansko vedou nové dálnice. Cesta z Brna však autobusem přesto trvá okolo 16 hodin. „Na hranicích žádné problémy nejsou. Lidé jsou s tím v pohodě, takový zájem jsme nečekali,“ uvedl Kotek.

„Pokud jsou otevřené restaurace, tak bych to určitě využil, protože budou i prázdné sjezdovky. Každý rok jsme jezdili do Alp, ale to letos nepůjde,“ řekl student David z Prahy, kterému by nevadila ani dlouhá cesta autobusem. „To je jako v létě do Chorvatska,“ doplnil.



Bulharsko patří mezi premianty Evropy

Bulharsko se aktuálně řadí mezi premianty Evropy, co se počtu nakažených i přírůstku případů koronaviru týče. V úterý v zemi přibylo 544 nových případů, covid-19 tam v současnosti prodělává 33 815 obyvatel.

Proto v zemi také platí mírnější opatření než ve zbytku Evropy. Roušky jsou povinné pouze v uzavřených prostorech, obchody jsou otevřené stejně jako hotelové restaurace a bary. Klasická stravovací zařízení včetně barů či klubů však zůstávají zavřené až do 31. ledna.

„V Bansku jsou moderní lanovky a vleky, které směle snesou srovnání s menšími alpskými středisky. Délku sjezdovek udává Bansko na 70 kilometrů,“ uvedl Aleš Paděra z cestovní kanceláře Alpina. Turisté by se podle něj měli vydat i do města. „Bansko má křivolaké uličky, kde normálně bydlí místní lidé. Je zde spousta bulharských hospůdek – mechan, kam je možné zajít na levné a vynikající jídlo i pivo.“